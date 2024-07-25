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ГД одобрила проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

ГД одобрила проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 25.07.2024

ГД одобрила проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:09

2024-07-25T16:09

2024-07-25T16:09

россия

василий пискарев

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, он предлагает запретить распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. В случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской, на информационных ресурсах такого объединения или такой организации также запрещено распространение рекламы в интернете, уточняется в документе. "Мы последовательно работаем над исключением любой возможности для заработка в нашей стране для тех организаций и физических лиц, которые целенаправленно вредят России, а заработанные средства направляют на финансирование противника и подрывную деятельность", - написал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Он добавил, что реклама на ресурсах иноагентов уже запрещена. "Предлагается запретить рекламу и на иных инфоресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с нашими законами. В том числе это касается популярных зарубежных соцсетей, заблокированных в России", - добавил депутат. Он напомнил также, что сотрудничество с нежелательными организациями, к которому относится и размещение рекламы, в РФ уже наказуемо в соответствии с КоАП и Уголовным кодексом РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, госдума рф, экономика