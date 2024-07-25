https://ria.ru/20240725/ranenyy-1962033156.html

При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы

При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы - РИА Новости, 25.07.2024

При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы

Сотрудник газовой службы получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:56

2024-07-25T19:56

2024-07-25T19:56

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донецк

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудник газовой службы получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, во время обстрела Петровского района по улице Красногоровской пострадал мужчина 1966 года рождения (сотрудник газовой службы). Ранение грудной клетки и поясничной области тела", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавший доставлен в медучреждение. Ранее мэр сообщал о погибшем мирном жителе вследствие обстрела Петровского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)