https://ria.ru/20240725/ranenyy-1962033156.html
При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы
При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы - РИА Новости, 25.07.2024
При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:56
2024-07-25T19:56
2024-07-25T19:56
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудник газовой службы получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, во время обстрела Петровского района по улице Красногоровской пострадал мужчина 1966 года рождения (сотрудник газовой службы). Ранение грудной клетки и поясничной области тела", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавший доставлен в медучреждение. Ранее мэр сообщал о погибшем мирном жителе вследствие обстрела Петровского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадал сотрудник газовой службы
Мэр Кулемзин сообщил о ранении сотрудника газовой службы при обстреле Донецка