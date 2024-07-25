https://ria.ru/20240725/putin-1961840610.html
Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество
Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество - РИА Новости, 25.07.2024
Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество
Запугать и расколоть российское общество не получится, а тех, кто пытается это сделать, сыграть на религиозных или национальных чувствах, будет ждать... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:05
2024-07-25T00:05
2024-07-25T01:38
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запугать и расколоть российское общество не получится, а тех, кто пытается это сделать, сыграть на религиозных или национальных чувствах, будет ждать неотвратимое возмездие, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия."Подчеркну — у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие", — сказал глава государства.Как отметил президент, сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни и безопасности граждан, их прав и свобод.В эпоху технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски, включая киберугрозы, наркоторговлю, трансграничную преступность."На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", — добавил президент.Он выразил уверенность, что следователи по всем ключевым направлениям работы будут добиваться достойных результатов, проявлять лучшие деловые и личные нравственные качества, профессионализм, объективность, настоящий характер и безусловную преданность Отечеству и народу России."Желаю вам успехов, всего самого доброго вашим родным и близким. С праздником вас, с Днем сотрудника органов следствия", — заключил Путин.День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства от 27 августа 2013 года.
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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Видеообращение Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия.
2024-07-25T00:05
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владимир путин, россия
Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество
Путин: запугать и расколоть российское общество не получится
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запугать и расколоть российское общество не получится, а тех, кто пытается это сделать, сыграть на религиозных или национальных чувствах, будет ждать неотвратимое возмездие, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
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"Подчеркну — у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие", — сказал глава государства.
Как отметил президент, сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни и безопасности граждан, их прав и свобод.
В эпоху технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски, включая киберугрозы, наркоторговлю, трансграничную преступность.
"На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", — добавил президент.
Он выразил уверенность, что следователи по всем ключевым направлениям работы будут добиваться достойных результатов, проявлять лучшие деловые и личные нравственные качества, профессионализм, объективность, настоящий характер и безусловную преданность Отечеству и народу России.
"Желаю вам успехов, всего самого доброго вашим родным и близким. С праздником вас, с Днем сотрудника органов следствия", — заключил Путин.
День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства от 27 августа 2013 года.