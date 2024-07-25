https://ria.ru/20240725/pushki-1961913630.html

Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис

Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис - РИА Новости, 25.07.2024

Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис

Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "талантливости" и "готовности стать президентом" вице-президента Камалы Харрис не соответствует... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:24

2024-07-25T12:24

2024-07-25T12:48

в мире

сша

камала харрис

хиллари клинтон

алексей пушков

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "талантливости" и "готовности стать президентом" вице-президента Камалы Харрис не соответствует действительности, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Политик напомнил о словах Клинтон: "Харрис талантлива, опытна и готова стать президентом. ...Я знаю, что она победит Дональда Трампа". "Своим заявлением Хиллари вновь показала, почему в США ее считают лживой. Ведь всем известно, что Камала Харрис не обладает ни одним из этих качеств. Всем известно, что за четыре года вице-президентства она не показала абсолютно ничего. И не случайно ее до сих пор не поддержал (Барак) Обама", - отметил Пушков. По данным СМИ, он не верит, что она может победить Трампа, поскольку слишком некомпетентна, заключил сенатор.

https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, хиллари клинтон, алексей пушков, выборы президента сша — 2024