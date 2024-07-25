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Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис - РИА Новости, 25.07.2024
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12:24 25.07.2024 (обновлено: 12:48 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/pushki-1961913630.html
Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис
Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис - РИА Новости, 25.07.2024
Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис
Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "талантливости" и "готовности стать президентом" вице-президента Камалы Харрис не соответствует... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:24
2024-07-25T12:48
в мире
сша
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "талантливости" и "готовности стать президентом" вице-президента Камалы Харрис не соответствует действительности, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Политик напомнил о словах Клинтон: "Харрис талантлива, опытна и готова стать президентом. ...Я знаю, что она победит Дональда Трампа". "Своим заявлением Хиллари вновь показала, почему в США ее считают лживой. Ведь всем известно, что Камала Харрис не обладает ни одним из этих качеств. Всем известно, что за четыре года вице-президентства она не показала абсолютно ничего. И не случайно ее до сих пор не поддержал (Барак) Обама", - отметил Пушков. По данным СМИ, он не верит, что она может победить Трампа, поскольку слишком некомпетентна, заключил сенатор.
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в мире, сша, камала харрис, хиллари клинтон, алексей пушков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Алексей Пушков, Выборы президента США — 2024
Пушков высмеял заявление Хиллари Клинтон о "талантливой" Харрис

Пушков: слова Клинтон о талантливости Харрис не соответствуют действительности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "талантливости" и "готовности стать президентом" вице-президента Камалы Харрис не соответствует действительности, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Политик напомнил о словах Клинтон: "Харрис талантлива, опытна и готова стать президентом. ...Я знаю, что она победит Дональда Трампа".
«
"Своим заявлением Хиллари вновь показала, почему в США ее считают лживой. Ведь всем известно, что Камала Харрис не обладает ни одним из этих качеств. Всем известно, что за четыре года вице-президентства она не показала абсолютно ничего. И не случайно ее до сих пор не поддержал (Барак) Обама", - отметил Пушков.
По данным СМИ, он не верит, что она может победить Трампа, поскольку слишком некомпетентна, заключил сенатор.
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