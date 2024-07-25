https://ria.ru/20240725/pushilin-1962044019.html
В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека, восемь пострадали
В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека, восемь пострадали - РИА Новости, 25.07.2024
В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека, восемь пострадали
Два человека погибли, еще восемь, включая ребенка, получили ранения в четверг в результате атак украинских войск на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:15
2024-07-25T21:15
2024-07-25T21:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь, включая ребенка, получили ранения в четверг в результате атак украинских войск на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что один человек погиб, еще пятеро пострадали при обстреле города украинскими войсками. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал об одном погибшем и одном раненном жителе."Два человека погибли, еще восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка также при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница. Кроме того, в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, вследствие обстрела повреждения также получили пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры."Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 25 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько
В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека, восемь пострадали
Пушилин: в ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека, восемь пострадали