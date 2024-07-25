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Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2024
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16:03 25.07.2024
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Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке
Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2024
Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:03
2024-07-25T16:03
коммерческая недвижимость
владивосток
приморский край
дальний восток
петр фрадков
олег кожемяко
псб (банк псб)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке, строительство которого ведется при поддержке банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. На территории 24-этажного многофункционального гостиничного комплекса будет располагаться полноформатный отель категории "Пять звезд" на 200 номеров с конференц-залом, СПА-центром, скай-баром, рестораном, фитнес-залом, бассейном, парковкой на 77 машиномест. Строительство комплекса является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России. Кроме того, глава банка провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Документ предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности. Партнерство ПСБ и Приморского края будет также способствовать развитию новых банковских технологий и росту доступности финансовых услуг, говорится в сообщении. "Совместная реализация инициатив в рамках подписанного сегодня соглашения позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия. Одним из примеров такого эффективного партнерства является инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса во Владивостоке – он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
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коммерческая недвижимость, владивосток, приморский край, дальний восток, петр фрадков, олег кожемяко, псб (банк псб), промсвязьбанк
Коммерческая недвижимость, Владивосток, Приморский край, Дальний Восток, Петр Фрадков, Олег Кожемяко, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке

© Фото : пресс-служба банка ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков (справа) на закладке капсулы в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке
Председатель ПСБ Петр Фрадков (справа) на закладке капсулы в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба банка ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков (справа) на закладке капсулы в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке, строительство которого ведется при поддержке банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На территории 24-этажного многофункционального гостиничного комплекса будет располагаться полноформатный отель категории "Пять звезд" на 200 номеров с конференц-залом, СПА-центром, скай-баром, рестораном, фитнес-залом, бассейном, парковкой на 77 машиномест. Строительство комплекса является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России.
Кроме того, глава банка провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Документ предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности. Партнерство ПСБ и Приморского края будет также способствовать развитию новых банковских технологий и росту доступности финансовых услуг, говорится в сообщении.
"Совместная реализация инициатив в рамках подписанного сегодня соглашения позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия. Одним из примеров такого эффективного партнерства является инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса во Владивостоке – он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
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Коммерческая недвижимостьВладивостокПриморский крайДальний ВостокПетр ФрадковОлег КожемякоПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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