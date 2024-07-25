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Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке

Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2024

Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:03

2024-07-25T16:03

2024-07-25T16:03

коммерческая недвижимость

владивосток

приморский край

дальний восток

петр фрадков

олег кожемяко

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке, строительство которого ведется при поддержке банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. На территории 24-этажного многофункционального гостиничного комплекса будет располагаться полноформатный отель категории "Пять звезд" на 200 номеров с конференц-залом, СПА-центром, скай-баром, рестораном, фитнес-залом, бассейном, парковкой на 77 машиномест. Строительство комплекса является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России. Кроме того, глава банка провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Документ предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности. Партнерство ПСБ и Приморского края будет также способствовать развитию новых банковских технологий и росту доступности финансовых услуг, говорится в сообщении. "Совместная реализация инициатив в рамках подписанного сегодня соглашения позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия. Одним из примеров такого эффективного партнерства является инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса во Владивостоке – он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231120/biznes-klaster-1910565839.html

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приморский край

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, владивосток, приморский край, дальний восток, петр фрадков, олег кожемяко, псб (банк псб), промсвязьбанк