Новый гостиничный комплекс построят во Владивостоке
© Фото : пресс-служба банка ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков (справа) на закладке капсулы в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке
Председатель ПСБ Петр Фрадков (справа) на закладке капсулы в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках поездки на Дальний Восток принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в основание нового гостиничного комплекса во Владивостоке, строительство которого ведется при поддержке банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На территории 24-этажного многофункционального гостиничного комплекса будет располагаться полноформатный отель категории "Пять звезд" на 200 номеров с конференц-залом, СПА-центром, скай-баром, рестораном, фитнес-залом, бассейном, парковкой на 77 машиномест. Строительство комплекса является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России.
Кроме того, глава банка провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Документ предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности. Партнерство ПСБ и Приморского края будет также способствовать развитию новых банковских технологий и росту доступности финансовых услуг, говорится в сообщении.
"Совместная реализация инициатив в рамках подписанного сегодня соглашения позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия. Одним из примеров такого эффективного партнерства является инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса во Владивостоке – он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
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