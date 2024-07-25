https://ria.ru/20240725/prozorov-1961858915.html

Экс-офицер СБУ объяснил, для чего НАТО направляет специалистов на Украину

Экс-офицер СБУ объяснил, для чего НАТО направляет специалистов на Украину - РИА Новости, 25.07.2024

Экс-офицер СБУ объяснил, для чего НАТО направляет специалистов на Украину

НАТО направляет своих офицеров и военных специалистов на Украину, чтобы они получали ценный опыт современных боевых действий, который нигде в мире больше... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:55

2024-07-25T07:55

2024-07-25T07:55

украина

россия

донбасс

василий прозоров

сергей лавров

нато

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО направляет своих офицеров и военных специалистов на Украину, чтобы они получали ценный опыт современных боевых действий, который нигде в мире больше получить нельзя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "(Это) люди, которые едут сейчас на Украину получать ценнейший боевой опыт… Никто (больше) в мире сейчас такого опыта не имеет... И западные страны, в первую очередь страны НАТО, отправляют своих офицеров, военнослужащих, сержантов для получения боевого опыта вот современных боевых действий - в условиях радиоэлектронной борьбы, в условиях беспилотников, в условиях примерно равного технологического уровня в системах вооружений. Нигде в мире такого нет", - рассказал РИА Новости Прозоров. По данным Прозорова, таких военных направляют по приказу министерства обороны и генеральные штабы их стран. Счет этих военспецов, одновременно находящихся на Украине, может идти на десятки и сотни, считает он. В их число входят расчеты самоходных артиллерийских установок, расчеты РСЗО и ПВО, связисты, специалисты радиоэлектронной разведки, специалисты по войсковой разведке, по диверсионным операциям, по радиоразведке, говорит Прозоров. "Каждый расчет, грубо говоря, того же HIMARS, процентов на 60 - это иностранцы", - привел пример он. До боевых действий на Украине военные НАТО имели практический опыт боевых действий только с более отсталым противником. "Весь опыт западных стран в Ираке и Афганистане — это, де-факто, опыт контр-партизанских операций. Потому что противник был несопоставим с ними в технологическом плане", - сообщил экс-подполковник СБУ. Еще во время своей службы в СБУ, в частности, в зоне АТО (антитеррористическая операция, как называл Киев боевые действия на Донбассе) Прозоров лично сталкивался с такими специалистами, приезжавшими из стран НАТО за опытом. "Я своими глазами видел, как приезжали польские офицеры войсковой разведки, обычные разведывательные взводы и роты армейские. Вот они приезжали на Донбасс, чтобы получить опыт в ведении войны в классическом стиле, где есть линия фронта, где артиллерия с двух сторон, где минные поля, и во время войсковой разведки надо искать проходы, какие-то подходы к вражеским позициям, как во время Второй мировой войны. Еще в 2017 году поляки направляли таких своих офицеров, а сейчас, я думаю, этот процесс поставлен на поток", - привел пример Прозоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html

https://ria.ru/20231026/ukraina-1905295889.html

https://ria.ru/20240405/ukraine-1938002559.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, василий прозоров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины