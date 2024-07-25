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В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги - РИА Новости, 25.07.2024
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11:21 25.07.2024 (обновлено: 11:36 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/protesty-1961894401.html
В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги - РИА Новости, 25.07.2024
В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:21
2024-07-25T11:36
в мире
вашингтон (штат)
израиль
биньямин нетаньяху
конгресс сша
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне, сообщает издание Hill. "Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - пишет издание. Отмечается, что после этого активисты вывесили на флагштоках вокзала Юнион-Стейшн палестинские флаги. Выступление Нетаньяху в конгрессе сопровождалось протестами антивоенных активистов у Капитолия, которые закончились задержаниями и использованием перцового газа против некоторых участников, которые в разговоре с РИА Новости обвинили полицию в беспричинной атаке.
https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html
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в мире, вашингтон (штат), израиль, биньямин нетаньяху, конгресс сша
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Конгресс США
В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги

В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сорвали и сожгли американские флаги

© AFP 2024 / MATTHEW HATCHERПротестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сжигают американский флаг в Вашингтоне
Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сжигают американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AFP 2024 / MATTHEW HATCHER
Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сжигают американский флаг в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне, сообщает издание Hill.
"Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - пишет издание.
Насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля
24 июля, 23:03
Отмечается, что после этого активисты вывесили на флагштоках вокзала Юнион-Стейшн палестинские флаги.
Выступление Нетаньяху в конгрессе сопровождалось протестами антивоенных активистов у Капитолия, которые закончились задержаниями и использованием перцового газа против некоторых участников, которые в разговоре с РИА Новости обвинили полицию в беспричинной атаке.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США
Вчера, 01:36
 
В миреВашингтон (штат)ИзраильБиньямин НетаньяхуКонгресс США
 
 
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