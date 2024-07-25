https://ria.ru/20240725/protesty-1961894401.html

В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги

В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги - РИА Новости, 25.07.2024

В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги

Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:21

2024-07-25T11:21

2024-07-25T11:36

в мире

вашингтон (штат)

израиль

биньямин нетаньяху

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961897193_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a6e0fcd9eedb2000a2c609f398dd654b.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне, сообщает издание Hill. "Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - пишет издание. Отмечается, что после этого активисты вывесили на флагштоках вокзала Юнион-Стейшн палестинские флаги. Выступление Нетаньяху в конгрессе сопровождалось протестами антивоенных активистов у Капитолия, которые закончились задержаниями и использованием перцового газа против некоторых участников, которые в разговоре с РИА Новости обвинили полицию в беспричинной атаке.

https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html

https://ria.ru/20240725/pelosi-1961845310.html

вашингтон (штат)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), израиль, биньямин нетаньяху, конгресс сша