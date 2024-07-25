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МЧС эвакуирует жителей из подтопленного села в Приангарье
МЧС эвакуирует жителей из подтопленного села в Приангарье - РИА Новости, 25.07.2024
МЧС эвакуирует жителей из подтопленного села в Приангарье
В Нижнеудинском районе Приангарья из села Усь-Кадуй, где подтопило 20 домов и из села Октябрьское, где также затопило дома, эвакуируют жителей, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:20
2024-07-25T16:20
2024-07-25T16:20
происшествия
жилье
нижнеудинский район
октябрьский
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
наводнения в россии — 2024
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ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. В Нижнеудинском районе Приангарья из села Усь-Кадуй, где подтопило 20 домов и из села Октябрьское, где также затопило дома, эвакуируют жителей, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Иркутской области в южных и западных районах из-за подъема воды в реках действует режим повышенной готовности. "В Нижнеудинском районе, в населенном пункте Усь-Кадуй: подтоплены 20 жилых домов; нарушено автомобильное сообщение с 3 населёнными пунктами; эвакуированы 25 человек в пункт временного размещения. Из подтопленного села Октябрьское спасатели эвакуировали вертолетом Ми-8 МЧС России 10 жителей", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в Тайшетском районе подтоплены два социально значимых объекта, участок автодороги и 18 приусадебных участков. Ожидается повышение уровня воды до критических отметок на реках Бирюса и Уда.
https://ria.ru/20240723/primore-1961416064.html
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октябрьский
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происшествия, жилье, нижнеудинский район, октябрьский, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Нижнеудинский район, Октябрьский, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Наводнения в России — 2024
МЧС эвакуирует жителей из подтопленного села в Приангарье
В Приангарье из села Усь-Кадуй, где подтопило 20 домов, эвакуируют жителей