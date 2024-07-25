https://ria.ru/20240725/predpriyatiya-1961832129.html

Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта

Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта - РИА Новости, 25.07.2024

Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта

Выпуск продукции московского изготовителя медицинской оптики "Айкрафт" увеличился на 38% по итогам реализации национального проекта "Производительность труда",... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:15

2024-07-25T09:15

2024-07-25T09:15

москва

мария багреева

максим решетников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961831499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a6d680826ea07525a5a3fa7d2f8f55b.jpg

МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Выпуск продукции московского изготовителя медицинской оптики "Айкрафт" увеличился на 38% по итогам реализации национального проекта "Производительность труда", рассказала замэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она посетила предприятие в рамках рабочего визита вместе с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.Благодаря участию в нацпроекте компании получают импульс для роста и внедрения новых технологий, обратила внимание Багреева. "Повышение эффективности процессов столичного бизнеса не только способствует его развитию, но и оказывает положительное влияние на экономику Москвы в целом", – приводят ее слова в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.В сообщении уточняется, что "Айкрафт" вступила в нацпроект в конце 2022 года, ее проектом для пилотного потока стало производство очков для коррекции зрения. По итогам реализации нацпроекта выпуск продукции вырос на 38% - до 298 пар на сотрудника в смену, а время изготовления одной пары очков сократилось до 2,7 часа. Общий ожидаемый экономический эффект для предприятия до конца 2025 года составит порядка 200 миллионов рублей, следует из пресс-релиза."Нацпроект показал себя эффективным вложением бюджетных инвестиций. В прошлом году благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта", – приводятся слова Решетникова.Нацпроект "Производительность труда" – мера господдержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.

https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html

https://ria.ru/20240717/bagreeva-1960130681.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева, максим решетников