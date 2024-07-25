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Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта - РИА Новости, 25.07.2024
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09:15 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/predpriyatiya-1961832129.html
Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта
Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта - РИА Новости, 25.07.2024
Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта
Выпуск продукции московского изготовителя медицинской оптики "Айкрафт" увеличился на 38% по итогам реализации национального проекта "Производительность труда",... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:15
2024-07-25T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Выпуск продукции московского изготовителя медицинской оптики "Айкрафт" увеличился на 38% по итогам реализации национального проекта "Производительность труда", рассказала замэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она посетила предприятие в рамках рабочего визита вместе с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.Благодаря участию в нацпроекте компании получают импульс для роста и внедрения новых технологий, обратила внимание Багреева. "Повышение эффективности процессов столичного бизнеса не только способствует его развитию, но и оказывает положительное влияние на экономику Москвы в целом", – приводят ее слова в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.В сообщении уточняется, что "Айкрафт" вступила в нацпроект в конце 2022 года, ее проектом для пилотного потока стало производство очков для коррекции зрения. По итогам реализации нацпроекта выпуск продукции вырос на 38% - до 298 пар на сотрудника в смену, а время изготовления одной пары очков сократилось до 2,7 часа. Общий ожидаемый экономический эффект для предприятия до конца 2025 года составит порядка 200 миллионов рублей, следует из пресс-релиза."Нацпроект показал себя эффективным вложением бюджетных инвестиций. В прошлом году благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта", – приводятся слова Решетникова.Нацпроект "Производительность труда" – мера господдержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.
https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html
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москва, мария багреева, максим решетников
Москва, Мария Багреева, Максим Решетников

Максим Решетников и Мария Багреева посетили компанию – участника нацпроекта

© источник фото - Департамент экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников и Мария Багреева на предприятии "Айкрафт"
Максим Решетников и Мария Багреева на предприятии Айкрафт - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© источник фото - Департамент экономической политики и развития города Москвы
Максим Решетников и Мария Багреева на предприятии "Айкрафт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Выпуск продукции московского изготовителя медицинской оптики "Айкрафт" увеличился на 38% по итогам реализации национального проекта "Производительность труда", рассказала замэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она посетила предприятие в рамках рабочего визита вместе с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.
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Благодаря участию в нацпроекте компании получают импульс для роста и внедрения новых технологий, обратила внимание Багреева. "Повышение эффективности процессов столичного бизнеса не только способствует его развитию, но и оказывает положительное влияние на экономику Москвы в целом", – приводят ее слова в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.
В сообщении уточняется, что "Айкрафт" вступила в нацпроект в конце 2022 года, ее проектом для пилотного потока стало производство очков для коррекции зрения. По итогам реализации нацпроекта выпуск продукции вырос на 38% - до 298 пар на сотрудника в смену, а время изготовления одной пары очков сократилось до 2,7 часа. Общий ожидаемый экономический эффект для предприятия до конца 2025 года составит порядка 200 миллионов рублей, следует из пресс-релиза.
"Нацпроект показал себя эффективным вложением бюджетных инвестиций. В прошлом году благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта", – приводятся слова Решетникова.
Нацпроект "Производительность труда" – мера господдержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.
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