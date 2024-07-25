https://ria.ru/20240725/pozhar-1962022851.html
На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар
На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.07.2024
На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар
Сильный пожар произошел на крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:56
2024-07-25T18:56
2024-07-25T19:57
в мире
украина
кривой рог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962024960_0:71:1076:676_1920x0_80_0_0_891e421f84f4390d65194bddd6a65e09.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сильный пожар произошел на крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные паблики."На предприятии произошло возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. По данным "Страны", предварительно, пострадали три человека."АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, свыше пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html
украина
кривой рог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962024960_0:0:902:676_1920x0_80_0_0_5b1a6ce53b2b52386f7a1156dead23e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог
В мире, Украина, Кривой Рог
На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар
"Страна": на металлургическом предприятии в Кривом Роге вспыхнул пожар