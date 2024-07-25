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На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар

На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.07.2024

На крупнейшем металлургическом предприятии на Украине вспыхнул пожар

Сильный пожар произошел на крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:56

2024-07-25T18:56

2024-07-25T19:57

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сильный пожар произошел на крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные паблики."На предприятии произошло возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. По данным "Страны", предварительно, пострадали три человека."АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, свыше пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.

https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html

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в мире, украина, кривой рог