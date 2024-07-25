https://ria.ru/20240725/polsha-1961887464.html

В Польше предложили навязать украинцам условия, вынуждающие вступить в ВСУ

В Польше предложили навязать украинцам условия, вынуждающие вступить в ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

В Польше предложили навязать украинцам условия, вынуждающие вступить в ВСУ

Живущим в ЕС украинским гражданам можно "навязать" такие условия проживания в Европе, чтобы они сами стремились отправиться на Украину для участия в военных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:46

2024-07-25T10:46

2024-07-25T11:43

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украина

польша

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радослав сикорский

евросоюз

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. Живущим в ЕС украинским гражданам можно "навязать" такие условия проживания в Европе, чтобы они сами стремились отправиться на Украину для участия в военных действиях, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24. Как считает министр, закон о мобилизации был принят на Украине по меньшей мере с опозданием на год. "Мы как европейские страны тоже должны помочь, потому что в странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных рекрутов, которые обязаны участвовать в обороне своего отечества. Польша тут в авангарде помощи Украине, чтобы подготовить их к военной службе", - сказал Сикорский. Отвечая на вопрос о том, как Польша может стимулировать проживающих в республике украинцев к участию в военных действиях, глава МИД указал, что "введение решений на национальном уровне приведет к тому, то люди, не желающие участвовать, начнут ездить по странам ЕС, где они могут этого избежать". "Тут есть возможность навязать такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые, однако, заставят их выполнять свои обязанности по обороне своей страны", - сказал он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Польша по просьбе Украины, в частности, обещала поощрять украинских граждан возвращаться в Украину для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240603/nato-1950294570.html

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в мире, украина, польша, европа, радослав сикорский, евросоюз, вооруженные силы украины