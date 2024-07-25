В Польше испугались последствий ударов России
В Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов ВС России по инфраструктуре
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре, об этом, как сообщает польское издание Business Insider, заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.
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“Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому”, — сказал он, выступая в польском парламенте.
По словам Марчинского, наплыв беженцев будет связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру, последствия которых, как утверждает он, "становятся все более ощутимыми"
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.
По данным пограничной службы Польши, с начала специальной операции более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши и около миллиона остаются в стране. С 1 июля Варшава отменила пособия для украинских беженцев.
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