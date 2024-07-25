https://ria.ru/20240725/polsha-1961851077.html

В Польше испугались последствий ударов России

В Польше испугались последствий ударов России - РИА Новости, 25.07.2024

В Польше испугались последствий ударов России

Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре, об этом, как сообщает польское издание... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:03

2024-07-25T05:03

2024-07-25T05:10

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре, об этом, как сообщает польское издание Business Insider, заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.“Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому”, — сказал он, выступая в польском парламенте.По словам Марчинского, наплыв беженцев будет связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру, последствия которых, как утверждает он, "становятся все более ощутимыми"Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.По данным пограничной службы Польши, с начала специальной операции более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши и около миллиона остаются в стране. С 1 июля Варшава отменила пособия для украинских беженцев.

https://ria.ru/20240710/polsha-1958724403.html

https://radiosputnik.ru/20240620/egorchenkov-1954389847.html

https://ria.ru/20231001/bezhentsy-1899791072.html

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в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк