https://ria.ru/20240725/podzhog-1962030179.html

Жителя Ростовской области взяли под стражу за попытку поджога военкомата

Жителя Ростовской области взяли под стражу за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 25.07.2024

Жителя Ростовской области взяли под стражу за попытку поджога военкомата

Морозовский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 6 месяцев в отношении Ивана Свистова, обвиняемого в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:41

2024-07-25T19:41

2024-07-25T19:41

происшествия

ростовская область

морозовск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Морозовский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 6 месяцев в отношении Ивана Свистова, обвиняемого в попытке поджога здания военного комиссариата в городе Морозовске, следует из сообщения, размещенного в четверг на официальном сайте суда. "Постановлением Морозовского районного суда… Свистову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 6 месяцев, по 11 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что судебное заседание отложено на первое августа 2024 года. Ранее представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области сообщил журналистам, что Свистов обвиняется в покушении на умышленное уничтожение имущества и хулиганстве. По данным следствия, 6 ноября прошлого года Свистов изготовил три бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов в городе Морозовске, пытаясь его поджечь. Бутылки отскочили, две из них разбились, их содержимое загорелось. Как ранее сообщал источник РИА Новости, мужчина объяснил свой поступок тем, что "там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников". Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя.

https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html

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происшествия, ростовская область, морозовск, россия