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Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857275.html
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:31
2024-07-25T07:31
специальная военная операция на украине
киевская область
буча
сергей лебедев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 03.20 и 3.30 были нанесены удары в Вышгородский район Киевской области. Точное место попадания пока неизвестно... Один из ударов был в стороне села Лютеж, где находятся системы ПВО, РЭБ, проводятся обучение курсантов противоракетной обороне", - сказал собеседник агентства. По информации Лебедева, второй удар был нанесен ближе к Вышгороду, в направлении Бучи. "Там находятся инженерный городок, стрельбище, хранилище систем ПВО и несколько складов с ракетами. Взрыв был мощный, но не было детонации, как при попадании в склад", - добавил он.
https://ria.ru/20240725/naemniki-1961856713.html
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киевская область
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киевская область, буча, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Буча, Сергей Лебедев
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области

Подполье: ВС России ударили в районе нахождения ПВО и РЭБ в Киевской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 03.20 и 3.30 были нанесены удары в Вышгородский район Киевской области. Точное место попадания пока неизвестно... Один из ударов был в стороне села Лютеж, где находятся системы ПВО, РЭБ, проводятся обучение курсантов противоракетной обороне", - сказал собеседник агентства.
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове
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По информации Лебедева, второй удар был нанесен ближе к Вышгороду, в направлении Бучи.
"Там находятся инженерный городок, стрельбище, хранилище систем ПВО и несколько складов с ракетами. Взрыв был мощный, но не было детонации, как при попадании в склад", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьБучаСергей Лебедев
 
 
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