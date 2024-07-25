https://ria.ru/20240725/podpole-1961857275.html
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:31
2024-07-25T07:31
2024-07-25T07:31
специальная военная операция на украине
киевская область
буча
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 03.20 и 3.30 были нанесены удары в Вышгородский район Киевской области. Точное место попадания пока неизвестно... Один из ударов был в стороне села Лютеж, где находятся системы ПВО, РЭБ, проводятся обучение курсантов противоракетной обороне", - сказал собеседник агентства. По информации Лебедева, второй удар был нанесен ближе к Вышгороду, в направлении Бучи. "Там находятся инженерный городок, стрельбище, хранилище систем ПВО и несколько складов с ракетами. Взрыв был мощный, но не было детонации, как при попадании в склад", - добавил он.
https://ria.ru/20240725/naemniki-1961856713.html
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857019.html
киевская область
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, буча, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Буча, Сергей Лебедев
Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области
Подполье: ВС России ударили в районе нахождения ПВО и РЭБ в Киевской области