https://ria.ru/20240725/podpole-1961857275.html

Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области

Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024

Подпольщик рассказал об ударах в районе ПВО и РЭБ в Киевской области

Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:31

2024-07-25T07:31

2024-07-25T07:31

специальная военная операция на украине

киевская область

буча

сергей лебедев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 03.20 и 3.30 были нанесены удары в Вышгородский район Киевской области. Точное место попадания пока неизвестно... Один из ударов был в стороне села Лютеж, где находятся системы ПВО, РЭБ, проводятся обучение курсантов противоракетной обороне", - сказал собеседник агентства. По информации Лебедева, второй удар был нанесен ближе к Вышгороду, в направлении Бучи. "Там находятся инженерный городок, стрельбище, хранилище систем ПВО и несколько складов с ракетами. Взрыв был мощный, но не было детонации, как при попадании в склад", - добавил он.

https://ria.ru/20240725/naemniki-1961856713.html

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киевская область

буча

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киевская область, буча, сергей лебедев