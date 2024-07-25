https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:11
2024-07-25T07:11
2024-07-25T07:22
специальная военная операция на украине
румыния
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели "скорые", на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240724/udar-1961716923.html
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румыния, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех иностранных офицеров