https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html

Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров

Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров - РИА Новости, 25.07.2024

Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров

Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:11

2024-07-25T07:11

2024-07-25T07:22

специальная военная операция на украине

румыния

одесская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели "скорые", на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240724/udar-1961716923.html

румыния

одесская область

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румыния, одесская область, сергей лебедев