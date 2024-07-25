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Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 25.07.2024 (обновлено: 07:22 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:11
2024-07-25T07:22
специальная военная операция на украине
румыния
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели "скорые", на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240724/udar-1961716923.html
румыния
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румыния, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров

Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех иностранных офицеров

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по городу Измаил Одесской области, на место выехали "скорые", на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели "скорые", на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров", - сообщил Лебедев.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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24 июля, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРумынияОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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