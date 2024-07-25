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Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024
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06:23 25.07.2024 (обновлено: 06:24 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/podpole-1961854691.html
Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье
Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье
Сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать сельских жителей, так как у них меньше возможностей откупиться – сумма взятки на месте, если... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:23
2024-07-25T06:24
украина
харьковская область
василий прозоров
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК / ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать сельских жителей, так как у них меньше возможностей откупиться – сумма взятки на месте, если человека уже задержали, начинается от 2 тысяч долларов, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья на основании данных своих источников, а также сами украинцы. "В Харьковской области, чтобы выйти из микроавтобуса сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), вам придется заплатить 2 тысячи долларов. Чтобы выйти из военкомата – 5 тысяч долларов", - рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, "откосить очень непросто". "От 7 тысяч долларов потребуется, чтобы "стать инвалидом" по нужной статье – и то при наличии истории болезни. А там каждый случай индивидуальный", - указал он. "Говорят, в Одессе всех гребут. В Николаеве – только деревни. Потому что городские в среднем за 5-7 тысяч долларов военкому откупаются", - рассказали РИА Новости представители подполья. При этом в Херсоне, по данным подпольщиков, "откосить" можно за 10 тысяч долларов. В соцсетях Украины можно найти объявления, где за вознаграждение предлагается "новый военный билет со штрих-кодом" и VIN-кодом, справка медико-санитарной экспертизы о злокачественном новообразовании органов дыхания и грудной клетки, заключение медкомиссии о непригодности к военной службе, удостоверение инвалида 2-й группы, документы, подтверждающие диагноз, снимки КТ. Автор одного из таких объявлений пишет, что укладывается по времени в три недели и просит за свои услуги около 4,1 тысячи долларов. В то же время, как рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, "самый ходовой вариант сейчас (который тоже стоит денег, но это надо платить не в ТЦК, а командование воинских частей) - это призваться и попасть в воинскую часть где-нибудь в Киеве или во Львове, в Житомире". "Например, вот эта местная ПВО, которая лихо разъезжает на пикапах с пулеметами, и якобы сбивает наши "Калибры" из пулеметов. Это просто золотое дно для командования частей. И туда попасть реально тоже стоит дорого. Я слышал, речь идет от 5 тысяч долларов", - поделился Прозоров. Однако и такой вариант, по словам бывшего сотрудника СБУ, не дает стопроцентной гарантии, так как командование тыловой части или подразделения может смениться. "И все. И ты, соответственно, был сегодня стрелок местной ПВО, ходил такой гордый по Киеву в увольнениях. А завтра ты поехал куда-то там под Волчанск. Так что да, это не гарантия" - заключил он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Как заявил директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк, военнообязанных граждан, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Известно, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период предлагается наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 400 до 600 долларов).
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844702.html
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украина, харьковская область, василий прозоров, киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, в мире
Украина, Харьковская область, Василий Прозоров, Киев, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, В мире
Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье

Подполье: украинские военкомы активно забирают жителей сел, городские откупаются

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК / ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать сельских жителей, так как у них меньше возможностей откупиться – сумма взятки на месте, если человека уже задержали, начинается от 2 тысяч долларов, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья на основании данных своих источников, а также сами украинцы.
Харьковской области, чтобы выйти из микроавтобуса сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), вам придется заплатить 2 тысячи долларов. Чтобы выйти из военкомата – 5 тысяч долларов", - рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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По его словам, "откосить очень непросто". "От 7 тысяч долларов потребуется, чтобы "стать инвалидом" по нужной статье – и то при наличии истории болезни. А там каждый случай индивидуальный", - указал он.
"Говорят, в Одессе всех гребут. В Николаеве – только деревни. Потому что городские в среднем за 5-7 тысяч долларов военкому откупаются", - рассказали РИА Новости представители подполья. При этом в Херсоне, по данным подпольщиков, "откосить" можно за 10 тысяч долларов.
В соцсетях Украины можно найти объявления, где за вознаграждение предлагается "новый военный билет со штрих-кодом" и VIN-кодом, справка медико-санитарной экспертизы о злокачественном новообразовании органов дыхания и грудной клетки, заключение медкомиссии о непригодности к военной службе, удостоверение инвалида 2-й группы, документы, подтверждающие диагноз, снимки КТ. Автор одного из таких объявлений пишет, что укладывается по времени в три недели и просит за свои услуги около 4,1 тысячи долларов.
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В то же время, как рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, "самый ходовой вариант сейчас (который тоже стоит денег, но это надо платить не в ТЦК, а командование воинских частей) - это призваться и попасть в воинскую часть где-нибудь в Киеве или во Львове, в Житомире".
"Например, вот эта местная ПВО, которая лихо разъезжает на пикапах с пулеметами, и якобы сбивает наши "Калибры" из пулеметов. Это просто золотое дно для командования частей. И туда попасть реально тоже стоит дорого. Я слышал, речь идет от 5 тысяч долларов", - поделился Прозоров.
Однако и такой вариант, по словам бывшего сотрудника СБУ, не дает стопроцентной гарантии, так как командование тыловой части или подразделения может смениться. "И все. И ты, соответственно, был сегодня стрелок местной ПВО, ходил такой гордый по Киеву в увольнениях. А завтра ты поехал куда-то там под Волчанск. Так что да, это не гарантия" - заключил он.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Как заявил директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк, военнообязанных граждан, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Известно, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период предлагается наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 400 до 600 долларов).
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2 июля, 21:16
 
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