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Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:19 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/podmoskove-1961932209.html
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:19
2024-07-25T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
диабет
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года обучение в них прошли уже более 25 тысяч пациентов. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сахарный диабет является таким заболеванием, где сам пациент может повлиять на процесс. Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, диабет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Диабет

Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года обучение в них прошли уже более 25 тысяч пациентов. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что сахарный диабет является таким заболеванием, где сам пациент может повлиять на процесс.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкДиабет
 
 
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