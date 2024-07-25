https://ria.ru/20240725/podmoskove-1961932209.html
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:19
2024-07-25T13:19
2024-07-25T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
диабет
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года обучение в них прошли уже более 25 тысяч пациентов. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сахарный диабет является таким заболеванием, где сам пациент может повлиять на процесс. Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом.
https://ria.ru/20240724/nastavniki-1961654666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, диабет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Диабет