https://ria.ru/20240725/podmoskove-1961932209.html

Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024

Более 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:19

2024-07-25T13:19

2024-07-25T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

диабет

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 25 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала года; в регионе работает более 150 таких заведений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года обучение в них прошли уже более 25 тысяч пациентов. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сахарный диабет является таким заболеванием, где сам пациент может повлиять на процесс. Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом.

https://ria.ru/20240724/nastavniki-1961654666.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, диабет