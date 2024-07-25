Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/pmr-1961917733.html
Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут
Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут - РИА Новости, 25.07.2024
Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут
Нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье со временем пройдут, заявил журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:32
2024-07-25T12:32
в мире
молдавия
тирасполь
ссср
вадим красносельский
ми-8мт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930068254_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_fd14931389f039ea504263acec13e6e6.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье со временем пройдут, заявил журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я не сомневаюсь, что все эти нагнетания, попытки осуществления террористических актов – это все моменты агрессии, но это все пройдет. К сожалению, наверное, завтра это не состоится, но в том, что это неизбежно, я не сомневаюсь", - сказал Красносельский. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". 5 апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240317/dron-1933748541.html
https://ria.ru/20240405/ataka-1938114583.html
молдавия
тирасполь
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930068254_254:0:2506:1689_1920x0_80_0_0_90caf6e58e765a86498e8103adcb8155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский, ми-8мт
В мире, Молдавия, Тирасполь, СССР, Вадим Красносельский, Ми-8МТ
Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут

Глава ПМР: нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье скоро пройдут

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на VII съезде депутатов всех уровней в Тирасполе
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на VII съезде депутатов всех уровней в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на VII съезде депутатов всех уровней в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье со временем пройдут, заявил журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Я не сомневаюсь, что все эти нагнетания, попытки осуществления террористических актов – это все моменты агрессии, но это все пройдет. К сожалению, наверное, завтра это не состоится, но в том, что это неизбежно, я не сомневаюсь", - сказал Красносельский.
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе
17 марта, 17:38
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". 5 апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.
Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Место атаки беспилотника в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть
5 апреля, 18:01
 
В миреМолдавияТираспольСССРВадим КрасносельскийМи-8МТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала