https://ria.ru/20240725/pmr-1961917733.html

Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут

Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут - РИА Новости, 25.07.2024

Глава ПМР заявил, что угрозы терактов в республике со временем пройдут

Нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье со временем пройдут, заявил журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:32

2024-07-25T12:32

2024-07-25T12:32

в мире

молдавия

тирасполь

ссср

вадим красносельский

ми-8мт

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Нагнетание ситуации и угрозы терактов в Приднестровье со временем пройдут, заявил журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я не сомневаюсь, что все эти нагнетания, попытки осуществления террористических актов – это все моменты агрессии, но это все пройдет. К сожалению, наверное, завтра это не состоится, но в том, что это неизбежно, я не сомневаюсь", - сказал Красносельский. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта 2024 года сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". 5 апреля пресс-служба министерства госбезопасности непризнанной ПМР сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Ранее ведомство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят также украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240317/dron-1933748541.html

https://ria.ru/20240405/ataka-1938114583.html

молдавия

тирасполь

ссср

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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский, ми-8мт