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Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html
Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным
Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным - РИА Новости, 25.07.2024
Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным
Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:10
2024-07-25T10:10
в мире
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им сдаться в плен российским войскам, видео разговора предоставило Минобороны РФ. "Мы сидели в здании. Сверху "Баба Яга", тяжелый дрон, квадрокоптер нашего производства… он висел над нами, два сброса делал. То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего, больше всего вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там", - сказал он. По словам Ромаева, он просидел в укрытии три-четыре часа, пока не услышал призыв выйти с поднятыми руками, затем он сдался в плен российским войскам.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным

Пленный: ВСУ с помощью дрона пытались помешать своим военным сдаться в плен

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им сдаться в плен российским войскам, видео разговора предоставило Минобороны РФ.
"Мы сидели в здании. Сверху "Баба Яга", тяжелый дрон, квадрокоптер нашего производства… он висел над нами, два сброса делал. То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего, больше всего вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там", - сказал он.
По словам Ромаева, он просидел в укрытии три-четыре часа, пока не услышал призыв выйти с поднятыми руками, затем он сдался в плен российским войскам.
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