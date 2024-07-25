https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html

Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным

Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным - РИА Новости, 25.07.2024

Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным

Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:10

2024-07-25T10:10

2024-07-25T10:10

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им сдаться в плен российским войскам, видео разговора предоставило Минобороны РФ. "Мы сидели в здании. Сверху "Баба Яга", тяжелый дрон, квадрокоптер нашего производства… он висел над нами, два сброса делал. То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего, больше всего вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там", - сказал он. По словам Ромаева, он просидел в укрытии три-четыре часа, пока не услышал призыв выйти с поднятыми руками, затем он сдался в плен российским войскам.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины