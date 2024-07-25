https://ria.ru/20240725/plennyj-1961873460.html

Пленный рассказал об обещании ВСУ начать наступление на Белгород

Пленный рассказал об обещании ВСУ начать наступление на Белгород - РИА Новости, 25.07.2024

Пленный рассказал об обещании ВСУ начать наступление на Белгород

Украинским военнослужащим обещали начать наступление на Белгород, где командование ВСУ планировало разрешить им совершать массовые преступления против мирных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:51

2024-07-25T09:51

2024-07-25T14:02

специальная военная операция на украине

волчанск

белгород

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апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинским военнослужащим обещали начать наступление на Белгород, где командование ВСУ планировало разрешить им совершать массовые преступления против мирных жителей, рассказал пленный Дмитрий Ромаев, видео его допроса опубликовало Минобороны. "Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород, на мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет все (что хочешь, то и делай): грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом", — сказал он.Такими действиями украинское командование хотело внушить мирным жителям страх перед боевиками ВСУ, объяснил Ромаев. Поэтому офицеры называли необходимостью начать "сеять хаос" в случае успешного прорыва на российскую территорию, рассказал пленный.Украинские боевики с 2014 года на регулярной основе совершали преступления против мирных жителей Донбасса. Особенно массовыми они стали в Мариуполе в начале российской спецоперации.Так, в ноябре прошлого года Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха Александра Свинарчука, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя, в результате чего 21 из них погибли.В феврале к аналогичной мере приговорили боевика "Азова"* Рената Алиева, приказавшего своим подчиненным убить четырех мирных мариупольцев, передвигавшихся по улице, а также лично застрелившего еще одного горожанина. В марте к пожизненному заключению приговорили двоих украинских военных, Александра Печарского и Сергея Георгиу, расстрелявших из автоматов пятерых мирных жителей и ранивших еще двоих. Российские суды рассмотрели и вынесли приговоры по еще множеству таких же преступлений.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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"Отобьем Волчанск, пойдем на Белгород". Пленный ВСУ о разрешении грабить и насиловать в мирных городах Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ. "Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом". 2024-07-25T09:51 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волчанск, белгород, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, в мире