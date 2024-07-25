https://ria.ru/20240725/peterburg-1961983672.html

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, направили к психиатру

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, направили к психиатру - РИА Новости, 25.07.2024

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, направили к психиатру

Суд направил на психиатрическую экспертизу в стационар мужчину, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, сообщила в Telegram-канале объединенная... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:23

2024-07-25T16:23

2024-07-25T16:23

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Суд направил на психиатрическую экспертизу в стационар мужчину, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города. Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о помещении в стационар для проведения психиатрической экспертизы Василия Гоголева, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (теракт). Он пытался поджечь военкомат на улице Сизова. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Гоголева в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток". – говорится в сообщении. Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

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происшествия, санкт-петербург, россия