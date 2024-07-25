https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери - РИА Новости, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:53
2024-07-25T14:53
2024-07-25T14:57
россия
валаам
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961949448_0:319:914:833_1920x0_80_0_0_3ec18fb9eada780de32b6965c601232c.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. Президент РФ, отметил представитель Кремля, уже неоднократно посещал этот храм, на этот раз Путин и Лукашенко находятся там вместе. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.По словам Пескова, два президента посетили также Романовский скит.
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961951128.html
россия
валаам
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961949448_0:199:914:885_1920x0_80_0_0_45533a3b097257639a19a643fea9cc36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валаам, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Валаам, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Песков: Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
ОСТРОВ ВАЛААМ 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество.
Президент РФ, отметил представитель Кремля, уже неоднократно посещал этот храм, на этот раз Путин и Лукашенко находятся там вместе. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.
По словам Пескова, два президента посетили также Романовский скит.