https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html

Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери - РИА Новости, 25.07.2024

Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:53

2024-07-25T14:53

2024-07-25T14:57

россия

валаам

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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ОСТРОВ ВАЛААМ 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. Президент РФ, отметил представитель Кремля, уже неоднократно посещал этот храм, на этот раз Путин и Лукашенко находятся там вместе. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.По словам Пескова, два президента посетили также Романовский скит.

https://ria.ru/20240725/peregovory-1961951128.html

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валаам

белоруссия

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россия, валаам, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков