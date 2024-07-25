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Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери - РИА Новости, 25.07.2024
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14:53 25.07.2024 (обновлено: 14:57 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери - РИА Новости, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:53
2024-07-25T14:57
россия
валаам
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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ОСТРОВ ВАЛААМ 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. Президент РФ, отметил представитель Кремля, уже неоднократно посещал этот храм, на этот раз Путин и Лукашенко находятся там вместе. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.По словам Пескова, два президента посетили также Романовский скит.
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961951128.html
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россия, валаам, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Валаам, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

Песков: Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

© Фото : Пул ПервогоПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Пул Первого
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря
Читать ria.ru в
ОСТРОВ ВАЛААМ 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество.
Президент РФ, отметил представитель Кремля, уже неоднократно посещал этот храм, на этот раз Путин и Лукашенко находятся там вместе. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.
По словам Пескова, два президента посетили также Романовский скит.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина
Вчера, 14:48
 
РоссияВалаамБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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