https://ria.ru/20240725/perevody-1961842596.html

Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня

Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня - РИА Новости, 25.07.2024

Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня

Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T02:17

2024-07-25T02:17

2024-07-25T02:17

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

банки

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала "Прайму" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.

https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, банки