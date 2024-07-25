https://ria.ru/20240725/perevody-1961842596.html
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня - РИА Новости, 25.07.2024
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:17
2024-07-25T02:17
2024-07-25T02:17
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238268_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_fce574b0500f8bb64cb65f2dd4b6cf59.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала "Прайму" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f93f4ea185fb516919ce5135f0a088dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, банки
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
Доцент Белянчикова: банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала "Прайму"
доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.
Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.
В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.