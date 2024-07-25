Рейтинг@Mail.ru
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/perevody-1961842596.html
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня - РИА Новости, 25.07.2024
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:17
2024-07-25T02:17
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238268_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_fce574b0500f8bb64cb65f2dd4b6cf59.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала "Прайму" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f93f4ea185fb516919ce5135f0a088dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, банки
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки
Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня

Доцент Белянчикова: банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала "Прайму" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает
21 июля, 02:15
Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.
В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.
Банк - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых
18 июля, 02:17
 
ЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала