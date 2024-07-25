Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — памятник русского зодчества. В год его посещают более ста тысяч паломников. У монастыря есть подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозерске. Сейчас в обители проживают порядка 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.

Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.