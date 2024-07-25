Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате
Приехавшие на Валаам Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в закрытом формате на острове Валаам в Карелии, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Как уточняется, главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря.
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"Далее президенты зашли в часовню Царственных Страстотерпцев. Ну а прямо сейчас общение продолжается в закрытом формате", — говорится в публикации.
Ранее в четверг Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам. Там они посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери, а также пообщались со священнослужителями.
Главы государств выбрали для поездки неформальный стиль одежды. Президент России был в джинсах и рубашке, без галстука, а белорусский лидер выбрал брюки и рубашку, также отказавшись от галстука.
Президент Белоруссии в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным его пресс-службы, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле прошлого года. Тогда президенты осмотрели Спасо-Преображенский собор, посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и отечество положивших.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — памятник русского зодчества. В год его посещают более ста тысяч паломников. У монастыря есть подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозерске. Сейчас в обители проживают порядка 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
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