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Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате - РИА Новости, 25.07.2024
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15:06 25.07.2024 (обновлено: 16:58 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961957297.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате
Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате - РИА Новости, 25.07.2024
Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате
Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в закрытом формате на острове Валаам в Карелии, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:06
2024-07-25T16:58
россия
белоруссия
владимир путин
санкт-петербург
александр лукашенко
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МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в закрытом формате на острове Валаам в Карелии, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Как уточняется, главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря.&quot;Далее президенты зашли в часовню Царственных Страстотерпцев. Ну а прямо сейчас общение продолжается в закрытом формате&quot;, — говорится в публикации.Ранее в четверг Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам. Там они посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери, а также пообщались со священнослужителями.Главы государств выбрали для поездки неформальный стиль одежды. Президент России был в джинсах и рубашке, без галстука, а белорусский лидер выбрал брюки и рубашку, также отказавшись от галстука.Президент Белоруссии в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным его пресс-службы, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле прошлого года. Тогда президенты осмотрели Спасо-Преображенский собор, посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и отечество положивших.
https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html
https://ria.ru/20240714/mezentsev-1959648660.html
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россия, белоруссия, владимир путин, санкт-петербург, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

Приехавшие на Валаам Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в закрытом формате на острове Валаам в Карелии, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Как уточняется, главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря.
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«

"Далее президенты зашли в часовню Царственных Страстотерпцев. Ну а прямо сейчас общение продолжается в закрытом формате", — говорится в публикации.

Ранее в четверг Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам. Там они посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери, а также пообщались со священнослужителями.
Главы государств выбрали для поездки неформальный стиль одежды. Президент России был в джинсах и рубашке, без галстука, а белорусский лидер выбрал брюки и рубашку, также отказавшись от галстука.
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Президент Белоруссии в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным его пресс-службы, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле прошлого года. Тогда президенты осмотрели Спасо-Преображенский собор, посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и отечество положивших.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — памятник русского зодчества. В год его посещают более ста тысяч паломников. У монастыря есть подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозерске. Сейчас в обители проживают порядка 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.

Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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