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В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина - РИА Новости, 25.07.2024
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14:48 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961951128.html
В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина
В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина - РИА Новости, 25.07.2024
В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина
Запланированные на четверг переговоры президентов России и Белоруссии будут важнейшими, а от их результатов зависит дальнейшее развитие союзных отношений и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:48
2024-07-25T14:48
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запланированные на четверг переговоры президентов России и Белоруссии будут важнейшими, а от их результатов зависит дальнейшее развитие союзных отношений и архитектура мировых процессов, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский. "На самом деле это будут важнейшие переговоры Путина и Лукашенко. От результатов напрямую зависит не только дальнейшее развитие союзных отношений либо региональная конфигурация, но и архитектура мировых процессов", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
https://ria.ru/20240713/konflikt-1959468976.html
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина

В посольстве Белоруссии назвали будущие переговоры Лукашенко и Путина важнейшими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запланированные на четверг переговоры президентов России и Белоруссии будут важнейшими, а от их результатов зависит дальнейшее развитие союзных отношений и архитектура мировых процессов, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский.
«
"На самом деле это будут важнейшие переговоры Путина и Лукашенко. От результатов напрямую зависит не только дальнейшее развитие союзных отношений либо региональная конфигурация, но и архитектура мировых процессов", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Лукашенко намерен обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
13 июля, 19:29
Ранее пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Сотрудничество делает Россию и Белоруссию вдвое сильнее, заявила Матвиенко
30 июня, 22:56
 
БелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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