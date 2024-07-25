https://ria.ru/20240725/peregovory-1961951128.html

В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина

В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина - РИА Новости, 25.07.2024

В посольстве Белоруссии оценили будущие переговоры Лукашенко и Путина

Запланированные на четверг переговоры президентов России и Белоруссии будут важнейшими, а от их результатов зависит дальнейшее развитие союзных отношений и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:48

2024-07-25T14:48

2024-07-25T14:48

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запланированные на четверг переговоры президентов России и Белоруссии будут важнейшими, а от их результатов зависит дальнейшее развитие союзных отношений и архитектура мировых процессов, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский. "На самом деле это будут важнейшие переговоры Путина и Лукашенко. От результатов напрямую зависит не только дальнейшее развитие союзных отношений либо региональная конфигурация, но и архитектура мировых процессов", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

https://ria.ru/20240713/konflikt-1959468976.html

https://ria.ru/20240630/matvienko-1956520821.html

белоруссия

россия

москва

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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков