https://ria.ru/20240725/peregovory-1961859139.html

Эксперт спрогнозировал реакцию в США на новые мирные шаги по Украине

Эксперт спрогнозировал реакцию в США на новые мирные шаги по Украине - РИА Новости, 25.07.2024

Эксперт спрогнозировал реакцию в США на новые мирные шаги по Украине

Неясно, как президент США Джо Байден, экс-лидер страны Дональд Трамп и действующая вице-президент Камала Харрис отреагируют на новые мирные шаги по украинскому... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:59

2024-07-25T07:59

2024-07-25T07:59

киев

сша

москва

джо байден

камала харрис

дональд трамп

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919608274_0:164:1577:1051_1920x0_80_0_0_a9812b05231f826734cd2f0a6f342086.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 25 июл – РИА Новости. Неясно, как президент США Джо Байден, экс-лидер страны Дональд Трамп и действующая вице-президент Камала Харрис отреагируют на новые мирные шаги по украинскому кризису, но Уолл-Стрит и американский оборонно-промышленный комплекс так просто не сдадутся, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на такие переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Неясно, как президент Байден, а также кандидаты Харрис и Трамп отреагируют на сегодняшние шаги к миру. Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко", – сказал Блэк. По его словам, выход Байдена из президентской гонки и очевидное назначение Харрис кандидатом от демпартии "создают ситуацию, при которой им, в США, придется откликнуться" на историческую инициативу, полученную путем круглосуточной работы Китая, Венгрии, Бразилии, Ватикана и других стран, неоднократных предложений России о честных переговорах о мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240725/mid-1961856863.html

https://ria.ru/20240724/peskov-1961815193.html

киев

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, москва, джо байден, камала харрис, дональд трамп, оон, в мире