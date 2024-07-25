Эксперт спрогнозировал реакцию в США на новые мирные шаги по Украине
Эксперт Блэк: американский ОПК не сдастся после новых мирных шагов по Украине
© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 25 июл – РИА Новости. Неясно, как президент США Джо Байден, экс-лидер страны Дональд Трамп и действующая вице-президент Камала Харрис отреагируют на новые мирные шаги по украинскому кризису, но Уолл-Стрит и американский оборонно-промышленный комплекс так просто не сдадутся, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на такие переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
"Неясно, как президент Байден, а также кандидаты Харрис и Трамп отреагируют на сегодняшние шаги к миру. Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко", – сказал Блэк.
По его словам, выход Байдена из президентской гонки и очевидное назначение Харрис кандидатом от демпартии "создают ситуацию, при которой им, в США, придется откликнуться" на историческую инициативу, полученную путем круглосуточной работы Китая, Венгрии, Бразилии, Ватикана и других стран, неоднократных предложений России о честных переговорах о мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
24 июля, 20:27