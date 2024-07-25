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В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 25.07.2024
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16:26 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/pavodok-1961984066.html
В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка
В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 25.07.2024
В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка затопило дома и эвакуируют людей, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:26
2024-07-25T16:26
происшествия
билибино
билибинский район
магадан
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка затопило дома и эвакуируют людей, сообщает администрация муниципалитета. В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило шесть домов, из них три многоквартирных. Эвакуированы 57 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Его не затопило, сообщали РИА Новости в транспортной прокуратуре. Из-за критичных повреждений дороги Билибино – Кепервеем прибывших из Магадана самолетом людей доставляли в Билибино на вертолете. "Режим ЧС введен на территории Билибинского района. В работе задействовано 14 единиц техники для эвакуации. Три человека находится в ПВР, обеспечены горячим питанием. Остальные по родственникам", - говорится в сообщений. Качество воды проверяется два раза в день. Власти рекомендуют кипятить ее в любом случае. Пока уровень воды не спадет, отключены от электричества будут три многоквартирных дома, пять частных. В больнице хирургический отдел работает на дизель-генераторе. В пятницу прилетают три самолета из Магадана. Будет решаться вопрос по доставке пассажиров в город. Утром 26 июля дорожные службы планируют выезд на обследование дороги до Кепервеема. В течение дня уровень воды упал в два раза, добавляют власти. Оценка ущерба начнется в ближайшее время.
https://ria.ru/20240725/priangarja-1961982789.html
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происшествия, билибино, билибинский район, магадан, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Билибино, Билибинский район, Магадан, Наводнения в России — 2024
В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка эвакуируют людей

© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому АОПаводок в Билибинском районе Чукотки
Паводок в Билибинском районе Чукотки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому АО
Паводок в Билибинском районе Чукотки
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка затопило дома и эвакуируют людей, сообщает администрация муниципалитета.
В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило шесть домов, из них три многоквартирных. Эвакуированы 57 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Его не затопило, сообщали РИА Новости в транспортной прокуратуре. Из-за критичных повреждений дороги Билибино – Кепервеем прибывших из Магадана самолетом людей доставляли в Билибино на вертолете.
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"Режим ЧС введен на территории Билибинского района. В работе задействовано 14 единиц техники для эвакуации. Три человека находится в ПВР, обеспечены горячим питанием. Остальные по родственникам", - говорится в сообщений.
Качество воды проверяется два раза в день. Власти рекомендуют кипятить ее в любом случае. Пока уровень воды не спадет, отключены от электричества будут три многоквартирных дома, пять частных. В больнице хирургический отдел работает на дизель-генераторе.
В пятницу прилетают три самолета из Магадана. Будет решаться вопрос по доставке пассажиров в город. Утром 26 июля дорожные службы планируют выезд на обследование дороги до Кепервеема.
В течение дня уровень воды упал в два раза, добавляют власти. Оценка ущерба начнется в ближайшее время.
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ПроисшествияБилибиноБилибинский районМагаданНаводнения в России — 2024
 
 
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