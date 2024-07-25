В Билибинском районе Чукотки ввели режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка эвакуируют людей
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Билибинском районе Чукотки, где из-за паводка затопило дома и эвакуируют людей, сообщает администрация муниципалитета.
В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило шесть домов, из них три многоквартирных. Эвакуированы 57 человек, часть размещены в ПВР. Закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. Его не затопило, сообщали РИА Новости в транспортной прокуратуре. Из-за критичных повреждений дороги Билибино – Кепервеем прибывших из Магадана самолетом людей доставляли в Билибино на вертолете.
"Режим ЧС введен на территории Билибинского района. В работе задействовано 14 единиц техники для эвакуации. Три человека находится в ПВР, обеспечены горячим питанием. Остальные по родственникам", - говорится в сообщений.
Качество воды проверяется два раза в день. Власти рекомендуют кипятить ее в любом случае. Пока уровень воды не спадет, отключены от электричества будут три многоквартирных дома, пять частных. В больнице хирургический отдел работает на дизель-генераторе.
В пятницу прилетают три самолета из Магадана. Будет решаться вопрос по доставке пассажиров в город. Утром 26 июля дорожные службы планируют выезд на обследование дороги до Кепервеема.
В течение дня уровень воды упал в два раза, добавляют власти. Оценка ущерба начнется в ближайшее время.
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
2 июля, 09:45