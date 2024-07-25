https://ria.ru/20240725/patrushev-1962000022.html

Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море

Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море

НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:13

черное море

россия

вашингтон (штат)

николай патрушев

нато

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он. По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".

https://ria.ru/20240307/nato-1931702397.html

черное море

россия

вашингтон (штат)

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черное море, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато, безопасность