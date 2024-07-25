https://ria.ru/20240725/patrushev-1962000022.html
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море
НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:13
2024-07-25T17:13
2024-07-25T17:13
черное море
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вашингтон (штат)
николай патрушев
нато
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он. По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".
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черное море, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато, безопасность
Черное море, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море
Патрушев: НАТО показала, что хочет наращивать военное присутствие в Черном море
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
"Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"В странах Черноморского бассейна США
намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине
, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он.
По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".