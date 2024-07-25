Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/patrushev-1962000022.html
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море
НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:13
2024-07-25T17:13
черное море
россия
вашингтон (штат)
николай патрушев
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436723_0:41:2988:1722_1920x0_80_0_0_5ae7438b3a2128e7574dada9e4cca1a6.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он. По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".
https://ria.ru/20240307/nato-1931702397.html
черное море
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436723_288:0:2836:1911_1920x0_80_0_0_d16f38a46dccc3a8f78547eac8a5763b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато, безопасность
Черное море, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море

Патрушев: НАТО показала, что хочет наращивать военное присутствие в Черном море

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
"Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он.
По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
7 марта, 13:24
 
Черное мореРоссияВашингтон (штат)Николай ПатрушевНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала