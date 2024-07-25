https://ria.ru/20240725/patrushev-1961997273.html

Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки

Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки

Выборы президента в США - внутреннее дело Соединенных Штатов, Москва, в отличие от Вашингтона, не вмешивается во внутриполитическую жизнь других стран, заявил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:06

2024-07-25T17:06

2024-07-25T17:06

сша

вашингтон (штат)

москва

николай патрушев

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы президента в США - внутреннее дело Соединенных Штатов, Москва, в отличие от Вашингтона, не вмешивается во внутриполитическую жизнь других стран, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Президентские выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Американские избиратели сами определятся, кто, по их мнению, является достойной фигурой для управления их страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь других государств. В отличие от того же Вашингтона, рассматривающего вмешательство во внутренние дела других стран в качестве привычного элемента своей внешней политики", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20240725/kharris-1961854190.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), москва, николай патрушев, выборы президента сша — 2024