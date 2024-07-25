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Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки - РИА Новости, 25.07.2024
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17:06 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/patrushev-1961997273.html
Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки
Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки
Выборы президента в США - внутреннее дело Соединенных Штатов, Москва, в отличие от Вашингтона, не вмешивается во внутриполитическую жизнь других стран, заявил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:06
2024-07-25T17:06
сша
вашингтон (штат)
москва
николай патрушев
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы президента в США - внутреннее дело Соединенных Штатов, Москва, в отличие от Вашингтона, не вмешивается во внутриполитическую жизнь других стран, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Президентские выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Американские избиратели сами определятся, кто, по их мнению, является достойной фигурой для управления их страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь других государств. В отличие от того же Вашингтона, рассматривающего вмешательство во внутренние дела других стран в качестве привычного элемента своей внешней политики", - подчеркнул Патрушев.
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сша, вашингтон (штат), москва, николай патрушев, выборы президента сша — 2024
США, Вашингтон (штат), Москва, Николай Патрушев, Выборы президента США — 2024
Патрушев назвал президентские выборы в США внутренним делом Америки

Патрушев: выборы президента в США — внутреннее дело Соединенных Штатов

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк Николай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы президента в США - внутреннее дело Соединенных Штатов, Москва, в отличие от Вашингтона, не вмешивается во внутриполитическую жизнь других стран, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«
"Президентские выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Американские избиратели сами определятся, кто, по их мнению, является достойной фигурой для управления их страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь других государств. В отличие от того же Вашингтона, рассматривающего вмешательство во внутренние дела других стран в качестве привычного элемента своей внешней политики", - подчеркнул Патрушев.
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СШАВашингтон (штат)МоскваНиколай ПатрушевВыборы президента США — 2024
 
 
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