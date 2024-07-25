https://ria.ru/20240725/ozolina-1961862340.html

В крови мотоциклиста, врезавшегося в байкершу из России, не нашли алкоголя

В крови мотоциклиста, врезавшегося в байкершу из России, не нашли алкоголя - РИА Новости, 25.07.2024

В крови мотоциклиста, врезавшегося в байкершу из России, не нашли алкоголя

В крови турецкого мотоциклиста, в столкновении с которым погибла байкер из РФ Татьяна Озолина, алкоголя не обнаружили, пишет газета Sabah со ссылкой на протокол РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:59

2024-07-25T08:59

2024-07-25T09:45

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. В крови турецкого мотоциклиста, в столкновении с которым погибла байкер из РФ Татьяна Озолина, алкоголя не обнаружили, пишет газета Sabah со ссылкой на протокол с места происшествия, где отмечается также, что именно турецкий водитель врезался в байк Озолиной. Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили на свободу под подписку о невыезде. "Согласно протоколу, Озолина ехала во главе группы из трех мотоциклов, увидела фуру впереди и затормозила. Ехавший за ней Обут не заметил, что она тормозит, и врезался в Озолину. Женщину от удара отбросило на 26 метров к барьеру на обочине, каска с нее слетела", - пишет газета. "В крови полностью виновного в ДТП Обута следов алкоголя не нашли", - пишет издание. По его данным, прокуратура требовала ареста Обута, но суд отпустил его на свободу под подписку. Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с Озолиной, заявил в ночь на четверг о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема, также его версия событий отличается от указанной турецким мотоциклистом. По его словам, именно Обут врезался в мотоцикл Озолиной. При этом турецкие СМИ со слов Обута указывали, что именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в мотоцикл Обута, и Хардиков, который в момент аварии отстал от спутников, якобы подтвердил слова Обута о том, что Озолина неправильно совершала обгон. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии. В СМИ пока не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.

https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html

https://ria.ru/20240723/dtp-1961350174.html

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в мире, авто, россия, мугла (провинция), анталья (провинция)