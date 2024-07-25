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Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте - РИА Новости, 25.07.2024
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11:00 25.07.2024 (обновлено: 16:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/osvobozhdenie-1961647403.html
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте - РИА Новости, 25.07.2024
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте
В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:00
2024-07-25T16:25
освобождение. путь к победе
совинформбюро
президентский фонд культурных инициатив
наталья тюрина
роман карманов
белоруссия
брест
общество
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Брест, 25 июл — РИА Новости. В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы."Брест — это важный город в военной истории Союзного государства. В 1941-м Брестскую крепость удерживала небольшая группа советских военных, а в 1944-м, когда дело шло к освобождению города, противник скопил здесь значительные силы. Город и его окрестности превратили в мощный укрепрайон", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации."Уникальность выставки заключается в том, что здесь впервые посетители могут увидеть документальные кадры, показывающее борьбу партизанского движения, широко развернувшегося на территории области", – сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."Наступательная операция "Багратион" – пример стратегического искусства, талантливого планирования и проведения в жизнь сложнейшей задачи по координации действий фронта, тыла и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, положившая конец организованным действиям Германии и ее союзникам на Восточном фронте", – объяснила заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости)."Для нас большая честь открыть выставку фотодокументов в мемориальном комплексе Брестской крепости. Можно сказать, что это своего рода их возвращение на место, где они были созданы", – подчеркнула Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
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освобождение. путь к победе, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, наталья тюрина, роман карманов, белоруссия, брест, общество, социальный навигатор
Освобождение. Путь к Победе, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Наталья Тюрина, Роман Карманов, Белоруссия, Брест, Общество, Социальный навигатор

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Руководитель проекта Освобождение. Путь к Победе Наталья Тюрина на открытии фотовыставки Освобождение. Путь к Победе на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Брест, 25 июл — РИА Новости. В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.
«
"Брест — это важный город в военной истории Союзного государства. В 1941-м Брестскую крепость удерживала небольшая группа советских военных, а в 1944-м, когда дело шло к освобождению города, противник скопил здесь значительные силы. Город и его окрестности превратили в мощный укрепрайон", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации.
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
1 из 7
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте. Слева направо - руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина, заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова, генеральный консул РФ в городе Бресте Олег Мурашев.
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте. Слева направо - руководитель проекта Освобождение. Путь к Победе Наталья Тюрина, заместитель директора по научной работе ГУ Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой Елена Митюкова, генеральный консул РФ в городе Бресте Олег Мурашев.
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте. Слева направо - руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина, заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова, генеральный консул РФ в городе Бресте Олег Мурашев.
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
2 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Ветеран Великой Отечественной войны на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Посетительница на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Бресте
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
7 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
1 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте. Слева направо - руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина, заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова, генеральный консул РФ в городе Бресте Олег Мурашев.
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
2 из 7
Ветеран Великой Отечественной войны на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 7
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 7
Посетительница на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Бресте
© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов
7 из 7
"Уникальность выставки заключается в том, что здесь впервые посетители могут увидеть документальные кадры, показывающее борьбу партизанского движения, широко развернувшегося на территории области", – сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.
«
"Наступательная операция "Багратион" – пример стратегического искусства, талантливого планирования и проведения в жизнь сложнейшей задачи по координации действий фронта, тыла и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, положившая конец организованным действиям Германии и ее союзникам на Восточном фронте", – объяснила заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.
Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанк3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков. Белорусская ССР, 1944 год.
3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков.
3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков. Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Становов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Дитлов | Перейти в медиабанк3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска
3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Дитлов
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Фридлянский | Перейти в медиабанкБойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера" на поле боя. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
Бойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V Пантера на поле боя.
Бойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера" на поле боя. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Фридлянский
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3 из 10
© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанк

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией. Белорусская ССР.

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией.

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией. Белорусская ССР.

© РИА Новости / Леонид Коробов
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Фридлянский | Перейти в медиабанк

Командир партизанской бригады "За Советскую Белоруссию", Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем. Белорусская ССР, 1944 год.

Командир партизанской бригады За Советскую Белоруссию, Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем

Командир партизанской бригады "За Советскую Белоруссию", Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Фридлянский
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5 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанкБои под Минском. 2-й Белорусский фронт. Минская область, Белорусская ССР, 1944 год.
Бои под Минском. 2-й Белорусский фронт.
Бои под Минском. 2-й Белорусский фронт. Минская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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6 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанк

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу. Белорусская ССР, 1944 год.

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу.

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Ярославцев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанкЖители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Жители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта.
Жители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Лупейко | Перейти в медиабанкЖители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Жители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала.
Жители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Лупейко
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Межевич | Перейти в медиабанкПалаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Палаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения.
Палаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Межевич
Перейти в медиабанк
10 из 10
3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков. Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Становов
Перейти в медиабанк
1 из 10
3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Дитлов
Перейти в медиабанк
2 из 10
Бойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера" на поле боя. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Фридлянский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией. Белорусская ССР.

© РИА Новости / Леонид Коробов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Командир партизанской бригады "За Советскую Белоруссию", Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Фридлянский
Перейти в медиабанк
5 из 10
Бои под Минском. 2-й Белорусский фронт. Минская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Ярославцев
Перейти в медиабанк
7 из 10
Жители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
Перейти в медиабанк
8 из 10
Жители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Лупейко
Перейти в медиабанк
9 из 10
Палаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Межевич
Перейти в медиабанк
10 из 10
Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.
Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости).
«
"Для нас большая честь открыть выставку фотодокументов в мемориальном комплексе Брестской крепости. Можно сказать, что это своего рода их возвращение на место, где они были созданы", – подчеркнула Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
 
Освобождение. Путь к ПобедеСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативНаталья ТюринаРоман КармановБелоруссияБрестОбществоСоциальный навигатор
 
 
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