https://ria.ru/20240725/osvobozhdenie-1961647403.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте - РИА Новости, 25.07.2024

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:00

2024-07-25T11:00

2024-07-25T16:25

освобождение. путь к победе

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

наталья тюрина

роман карманов

белоруссия

брест

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961975314_0:218:3101:1962_1920x0_80_0_0_cf4cc610b992c65d9e64a101b1ecf086.jpg

Брест, 25 июл — РИА Новости. В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы."Брест — это важный город в военной истории Союзного государства. В 1941-м Брестскую крепость удерживала небольшая группа советских военных, а в 1944-м, когда дело шло к освобождению города, противник скопил здесь значительные силы. Город и его окрестности превратили в мощный укрепрайон", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации."Уникальность выставки заключается в том, что здесь впервые посетители могут увидеть документальные кадры, показывающее борьбу партизанского движения, широко развернувшегося на территории области", – сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."Наступательная операция "Багратион" – пример стратегического искусства, талантливого планирования и проведения в жизнь сложнейшей задачи по координации действий фронта, тыла и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, положившая конец организованным действиям Германии и ее союзникам на Восточном фронте", – объяснила заместитель директора по научной работе ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости)."Для нас большая честь открыть выставку фотодокументов в мемориальном комплексе Брестской крепости. Можно сказать, что это своего рода их возвращение на место, где они были созданы", – подчеркнула Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".

белоруссия

брест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, наталья тюрина, роман карманов, белоруссия, брест, общество, социальный навигатор