Рейтинг@Mail.ru
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/osuzhdennyy-1962054568.html
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает - РИА Новости, 25.07.2024
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает
Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:27
2024-07-25T23:27
происшествия
грозный
волгоград
россия
никита журавель
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. "Он (Журавель - ред.) находится в СИЗО-1 города Грозный, где трудится в отряде хозобслуживания", - рассказала Антонова агентству. Она уточнила, что срок обжалования приговора прошёл, он вступил в законную силу. "Приговор состоялся еще в феврале. Я его больше не посещаю и делом больше не занимаюсь, поскольку оно закончено", - добавила адвокат. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html
https://ria.ru/20240227/sud-1929714684.html
грозный
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1eb07990c9953f4cb00b0abc8f146481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, грозный, волгоград, россия, никита журавель, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Грозный, Волгоград, Россия, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает

Адвокат: осужденный за сожжение Корана работает в отряде хозобслуживания СИЗО

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова.
«
"Он (Журавель - ред.) находится в СИЗО-1 города Грозный, где трудится в отряде хозобслуживания", - рассказала Антонова агентству.
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
3 мая, 22:32
Она уточнила, что срок обжалования приговора прошёл, он вступил в законную силу.
«
"Приговор состоялся еще в феврале. Я его больше не посещаю и делом больше не занимаюсь, поскольку оно закончено", - добавила адвокат.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
Никита Журавель во время приговора - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
27 февраля, 10:51
 
ПроисшествияГрозныйВолгоградРоссияНикита ЖуравельРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала