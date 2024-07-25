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Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает - РИА Новости, 25.07.2024
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает
Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:27
2024-07-25T23:27
2024-07-25T23:27
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. "Он (Журавель - ред.) находится в СИЗО-1 города Грозный, где трудится в отряде хозобслуживания", - рассказала Антонова агентству. Она уточнила, что срок обжалования приговора прошёл, он вступил в законную силу. "Приговор состоялся еще в феврале. Я его больше не посещаю и делом больше не занимаюсь, поскольку оно закончено", - добавила адвокат. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html
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происшествия, грозный, волгоград, россия, никита журавель, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Грозный, Волгоград, Россия, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает
Адвокат: осужденный за сожжение Корана работает в отряде хозобслуживания СИЗО