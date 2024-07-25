https://ria.ru/20240725/osuzhdennyy-1962054568.html

Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает

Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает - РИА Новости, 25.07.2024

Адвокат осужденного за сожжение Корана рассказал, где тот работает

Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:27

2024-07-25T23:27

2024-07-25T23:27

происшествия

грозный

волгоград

россия

никита журавель

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО города Грозный, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Антонова. "Он (Журавель - ред.) находится в СИЗО-1 города Грозный, где трудится в отряде хозобслуживания", - рассказала Антонова агентству. Она уточнила, что срок обжалования приговора прошёл, он вступил в законную силу. "Приговор состоялся еще в феврале. Я его больше не посещаю и делом больше не занимаюсь, поскольку оно закончено", - добавила адвокат. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html

https://ria.ru/20240227/sud-1929714684.html

грозный

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происшествия, грозный, волгоград, россия, никита журавель, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)