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Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2024
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16:54 25.07.2024 (обновлено: 16:56 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/opros-1961993447.html
Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос
Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2024
Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос
Более половины жителей Евросоюза полагают, что в их стране процветает коррупция, следует из результатов опроса, проведенного европейской службой Евробарометр. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:54
2024-07-25T16:56
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Более половины жителей Евросоюза полагают, что в их стране процветает коррупция, следует из результатов опроса, проведенного европейской службой Евробарометр. "Более двух третей (68%) считают, что в их стране распространена коррупция", - говорится в докладе с результатами опроса. Критичнее всего высказали жители Греции (98%), Португалии (96%), Мальты и Словении (по 95%). Наиболее низкий показатель наблюдается в Финляндии (18%), Дании (26%) и Люксембурге (43%). В докладе отмечается, что 27% респондентов заявили, что коррупция затрагивает их лично в повседневной жизни. Кроме того, 65% полагают, что коррупция на высоком уровне недостаточно преследуются, а 57% не считают, что правительство принимает эффективные меры по противодействию коррупции. Опрос был проведен среди 26,4 тысяч жителей 27 стран Евросоюза старше 15 лет в формате интервью. На тысячу интервью процент погрешности составляет от 1,4 до 3,1 п.п.
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в мире, евросоюз, греция, португалия, мальта, словения
В мире, Евросоюз, Греция, Португалия, Мальта, Словения
Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос

Опрос: 68 процентов жителей ЕС считают, что в их стране процветает коррупция

© РИА Новости / Геннадий МельникЛюди на улице Афин
Люди на улице Афин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Люди на улице Афин. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Более половины жителей Евросоюза полагают, что в их стране процветает коррупция, следует из результатов опроса, проведенного европейской службой Евробарометр.
"Более двух третей (68%) считают, что в их стране распространена коррупция", - говорится в докладе с результатами опроса.
Критичнее всего высказали жители Греции (98%), Португалии (96%), Мальты и Словении (по 95%). Наиболее низкий показатель наблюдается в Финляндии (18%), Дании (26%) и Люксембурге (43%).
В докладе отмечается, что 27% респондентов заявили, что коррупция затрагивает их лично в повседневной жизни. Кроме того, 65% полагают, что коррупция на высоком уровне недостаточно преследуются, а 57% не считают, что правительство принимает эффективные меры по противодействию коррупции.
Опрос был проведен среди 26,4 тысяч жителей 27 стран Евросоюза старше 15 лет в формате интервью. На тысячу интервью процент погрешности составляет от 1,4 до 3,1 п.п.
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