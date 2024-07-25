https://ria.ru/20240725/opros-1961993447.html

Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос

Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2024

Большинство европейцев недовольны коррупцией, показал опрос

Более половины жителей Евросоюза полагают, что в их стране процветает коррупция, следует из результатов опроса, проведенного европейской службой Евробарометр. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:54

2024-07-25T16:54

2024-07-25T16:56

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Более половины жителей Евросоюза полагают, что в их стране процветает коррупция, следует из результатов опроса, проведенного европейской службой Евробарометр. "Более двух третей (68%) считают, что в их стране распространена коррупция", - говорится в докладе с результатами опроса. Критичнее всего высказали жители Греции (98%), Португалии (96%), Мальты и Словении (по 95%). Наиболее низкий показатель наблюдается в Финляндии (18%), Дании (26%) и Люксембурге (43%). В докладе отмечается, что 27% респондентов заявили, что коррупция затрагивает их лично в повседневной жизни. Кроме того, 65% полагают, что коррупция на высоком уровне недостаточно преследуются, а 57% не считают, что правительство принимает эффективные меры по противодействию коррупции. Опрос был проведен среди 26,4 тысяч жителей 27 стран Евросоюза старше 15 лет в формате интервью. На тысячу интервью процент погрешности составляет от 1,4 до 3,1 п.п.

https://ria.ru/20240718/ljajeny-1960528163.html

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в мире, евросоюз, греция, португалия, мальта, словения