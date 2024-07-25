https://ria.ru/20240725/opros-1961910643.html

Опрос показал, сколько американцев опасаются фальсификации выборов

Опрос показал, сколько американцев опасаются фальсификации выборов - РИА Новости, 25.07.2024

Опрос показал, сколько американцев опасаются фальсификации выборов

Более 60% американцев в той или иной степени обеспокоены возможностью фальсификации результатов президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре, следует... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:18

2024-07-25T12:18

2024-07-25T12:18

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 60% американцев в той или иной степени обеспокоены возможностью фальсификации результатов президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute. Согласно данным опроса, 62% респондентов в той или иной мере испытывают обеспокоенность в связи достоверностью результатов предстоящих выборов: 37% заявили о высокой степени обеспокоенности, четверть опрошенных (25%) обеспокоены этим в определенной степени и еще 20% - несильно. Только 15% американцев заявили, что не беспокоятся вовсе, и еще три не смогли дать однозначный вопрос. Опрос проводился 9-12 июля среди 2466 американцев, которые собираются голосовать на выборах. Погрешность составляет три процентных пункта. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/bukmekery-1961749804.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис