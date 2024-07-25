https://ria.ru/20240725/obvinyaemyy-1961945616.html
Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно
Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно - РИА Новости, 25.07.2024
Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно
Фигуранта дела о подрыве машины на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать в России - дистанционно или нет, это сейчас выясняется, сообщили РИА... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:16
2024-07-25T14:16
2024-07-25T14:16
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранта дела о подрыве машины на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать в России - дистанционно или нет, это сейчас выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется. Анализируются его соцсети и личные данные", - сказал собеседник агентства. По его словам, также проверяется украинский след в этом деле. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился. В четверг в Бодруме пройдет заседание суда, на котором будет решаться вопрос с его предварительным арестом. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявлено обвинение.
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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео.
По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-25T14:16
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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно
МВД: фигуранта дела о подрыве машины в Москве могли завербовать в России