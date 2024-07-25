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Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями - РИА Новости, 25.07.2024
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06:17 25.07.2024 (обновлено: 11:18 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/obvinyaemyy-1961854529.html
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями - РИА Новости, 25.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями
Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, его не видели больше месяца, сообщила РИА Новости его соседка по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:17
2024-07-25T11:18
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, его не видели больше месяца, сообщила РИА Новости его соседка по площадке.Ранее соседка обвиняемого рассказала РИА Новости, что он жил в квартире с кошками на протяжении семи лет, был очень спокойным."Он даже не здоровался. &lt;…&gt; Я видела его (последний раз. — Прим. ред.) больше месяца назад", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, общался ли Серебряков с соседями.Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, он объявлен в международный розыск.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html
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москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия
Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями

Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы не общался с соседями

© Фото : МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, его не видели больше месяца, сообщила РИА Новости его соседка по площадке.
Ранее соседка обвиняемого рассказала РИА Новости, что он жил в квартире с кошками на протяжении семи лет, был очень спокойным.
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"Он даже не здоровался. <…> Я видела его (последний раз. — Прим. ред.) больше месяца назад", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, общался ли Серебряков с соседями.
Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, он объявлен в международный розыск.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.
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МоскваРоссияТурцияСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере МосквыПроисшествия
 
 
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