https://ria.ru/20240725/obvinyaemyy-1961854529.html
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями - РИА Новости, 25.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями
Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, его не видели больше месяца, сообщила РИА Новости его соседка по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:17
2024-07-25T06:17
2024-07-25T11:18
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_77923a32bda54ed3921175e70c6c89b7.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков не общался с соседями, его не видели больше месяца, сообщила РИА Новости его соседка по площадке.Ранее соседка обвиняемого рассказала РИА Новости, что он жил в квартире с кошками на протяжении семи лет, был очень спокойным."Он даже не здоровался. <…> Я видела его (последний раз. — Прим. ред.) больше месяца назад", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, общался ли Серебряков с соседями.Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, он объявлен в международный розыск.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html
https://ria.ru/20240724/kreml-1961688810.html
москва
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a78dbf531e7057d9697f049ec54d39a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия
Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия
Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями
Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы не общался с соседями