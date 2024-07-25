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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/obstrel-1962053506.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:11
2024-07-25T23:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 20.55 по 21.25 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке

ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела
Последствие обстрела - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 20.55 по 21.25 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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