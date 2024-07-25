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"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию - РИА Новости, 25.07.2024
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18:10 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/obman-1962015466.html
"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию
"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию - РИА Новости, 25.07.2024
"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию
Запад заговорил о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время, перевооружить ВСУ и возобновить боестолкновения, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:10
2024-07-25T18:10
в мире
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украина
дмитрий кулеба
ван и (политик)
мао нин
мид кнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад заговорил о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время, перевооружить ВСУ и возобновить боестолкновения, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс."Для США, Великобритании и НАТО это была возможность &lt;…&gt; ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. &lt;…&gt; Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой", — предупредил эксперт.Он отметил, что подход Москвы, напротив, конструктивный. Она желает урегулирования, которое приведет к долгосрочному и стабильному миру.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html
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в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, ван и (политик), мао нин, мид кнр, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), Мао Нин, МИД КНР, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию

Дизен: Запад хочет перемирия, чтобы перевооружить ВСУ для войны против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад заговорил о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время, перевооружить ВСУ и возобновить боестолкновения, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс.
"Для США, Великобритании и НАТО это была возможность <…> ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. <…> Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой", — предупредил эксперт.
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Он отметил, что подход Москвы, напротив, конструктивный. Она желает урегулирования, которое приведет к долгосрочному и стабильному миру.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
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В миреРоссияУкраинаДмитрий КулебаВан И (политик)Мао НинМИД КНРВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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