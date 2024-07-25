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"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию

"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию - РИА Новости, 25.07.2024

"Бросят в бой". В Норвегии раскрыли, как Запад намерен обмануть Россию

Запад заговорил о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время, перевооружить ВСУ и возобновить боестолкновения, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:10

2024-07-25T18:10

2024-07-25T18:10

в мире

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ван и (политик)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад заговорил о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время, перевооружить ВСУ и возобновить боестолкновения, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс."Для США, Великобритании и НАТО это была возможность <…> ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. <…> Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой", — предупредил эксперт.Он отметил, что подход Москвы, напротив, конструктивный. Она желает урегулирования, которое приведет к долгосрочному и стабильному миру.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html

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