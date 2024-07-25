https://ria.ru/20240725/obama-1961846769.html

СМИ: Обама впал в ярость из-за выдвижения Харрис на пост президента

СМИ: Обама впал в ярость из-за выдвижения Харрис на пост президента - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: Обама впал в ярость из-за выдвижения Харрис на пост президента

Экс-президент США Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов, потому что не... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T02:16

2024-07-25T02:16

2024-07-25T05:58

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов, потому что не считает, что она сможет одержать победу над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, пишет газета New York Post со ссылкой на источник в семье действующего президента США Джо Байдена."Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть... Обама знает, что она просто некомпетентна", — приводит издание слова источника.По мнению собеседника газеты, Харрис не сможет "обойти расставленные перед ней ловушки", не умеет вести дебаты и рано или поздно "что-то сморозит про Израиль, Палестину или Украину". Также, по сведениям газеты, Обама проводил внутри Демократической партии кампанию с целью уговорить Байдена выйти из президентской гонки, при этом он не ожидал, что глава Белого дома, отказавшись от участия в выборах, сразу же поддержит кандидатуру Харрис. Как сообщил источник New York Post, после выхода Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли."Обама в ярости, все пошло не так, как он хотел, поэтому он и не присоединяется к поддержке Харрис со стороны Демократической партии", — рассказал газете источник. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче, чем Байдена.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html

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сша, израиль, палестина, барак обама, камала харрис, джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024