https://ria.ru/20240725/novgorod-1961988487.html

В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны

В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны - РИА Новости, 25.07.2024

В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны

Памятник участникам Первой мировой войны – жителям Нижегородской области - открыли в парке Кулибина в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:44

2024-07-25T16:44

2024-07-25T16:44

нижегородская область

нижний новгород

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Памятник участникам Первой мировой войны – жителям Нижегородской области - открыли в парке Кулибина в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Монумент, изображающий бронзового солдата с четырьмя Георгиевскими крестами на груди и винтовкой в руках, установлен в преддверии 110-й годовщины начала Первой мировой войны (28 июля 1914 года). Постамент памятника украшен Георгиевской лентой, которая символизирует патриотизм, связывающий прошлые поколения с настоящим. Автор проекта - нижегородский скульптор Алексей Щитов. Инициатором проекта стала Общественная палата Нижегородской области, а его идейными вдохновителями - потомки солдат Первой мировой войны. Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, идея создания памятника возникла почти 10 лет назад, но реализация проекта неоднократно откладывалась. "Когда я узнал эту историю, то решение было принято сразу – памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны в Нижнем должен быть. Каждая страница прошлого нашей великой страны, без исключений, важна. Это общая память и гордость за своих героев", - подчеркнул Шалабаев.

https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html

https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html

нижегородская область

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нижегородская область, нижний новгород, юрий шалабаев