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В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны
В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны - РИА Новости, 25.07.2024
В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны
Памятник участникам Первой мировой войны – жителям Нижегородской области - открыли в парке Кулибина в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:44
2024-07-25T16:44
2024-07-25T16:44
нижегородская область
нижний новгород
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Памятник участникам Первой мировой войны – жителям Нижегородской области - открыли в парке Кулибина в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Монумент, изображающий бронзового солдата с четырьмя Георгиевскими крестами на груди и винтовкой в руках, установлен в преддверии 110-й годовщины начала Первой мировой войны (28 июля 1914 года). Постамент памятника украшен Георгиевской лентой, которая символизирует патриотизм, связывающий прошлые поколения с настоящим. Автор проекта - нижегородский скульптор Алексей Щитов. Инициатором проекта стала Общественная палата Нижегородской области, а его идейными вдохновителями - потомки солдат Первой мировой войны. Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, идея создания памятника возникла почти 10 лет назад, но реализация проекта неоднократно откладывалась. "Когда я узнал эту историю, то решение было принято сразу – памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны в Нижнем должен быть. Каждая страница прошлого нашей великой страны, без исключений, важна. Это общая память и гордость за своих героев", - подчеркнул Шалабаев.
https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html
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нижегородская область, нижний новгород, юрий шалабаев
Нижегородская область, Нижний Новгород, Юрий Шалабаев
В Нижнем Новгороде открыли памятник участникам Первой мировой войны
В Нижнем Новгороде в парке Кулибина открыли памятник участникам Первой мировой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Памятник участникам Первой мировой войны – жителям Нижегородской области - открыли в парке Кулибина в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент, изображающий бронзового солдата с четырьмя Георгиевскими крестами на груди и винтовкой в руках, установлен в преддверии 110-й годовщины начала Первой мировой войны (28 июля 1914 года). Постамент памятника украшен Георгиевской лентой, которая символизирует патриотизм, связывающий прошлые поколения с настоящим.
Автор проекта - нижегородский скульптор Алексей Щитов. Инициатором проекта стала Общественная палата Нижегородской области
, а его идейными вдохновителями - потомки солдат Первой мировой войны.
Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
, идея создания памятника возникла почти 10 лет назад, но реализация проекта неоднократно откладывалась.
"Когда я узнал эту историю, то решение было принято сразу – памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны в Нижнем должен быть. Каждая страница прошлого нашей великой страны, без исключений, важна. Это общая память и гордость за своих героев", - подчеркнул Шалабаев.