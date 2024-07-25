https://ria.ru/20240725/neyroset-1961956129.html

Спасатели смогли найти пропавшего человека с помощью ИИ

Спасатели смогли найти пропавшего человека с помощью ИИ - РИА Новости, 25.07.2024

Спасатели смогли найти пропавшего человека с помощью ИИ

Дрон и нейросеть помогли спасателям найти пропавшего человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ). РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:03

2024-07-25T15:03

2024-07-25T15:03

технологии

рузский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрон и нейросеть помогли спасателям найти пропавшего человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ). В воскресенье 87-летняя женщина, по словам родственников, страдающая деменцией, вышла из своего загородного дома в Рузском районе Подмосковья. Члены семьи забеспокоились, когда она не вернулась ни в этот день, ни на следующий. На следующий день к поискам подключились спасатели отряда "ЛизаАлерт". Они направили заявку в Госкорпорацию по ОрВД о закрытии воздушного пространства, чтобы при поиске использовать дрон. "После того как Госкорпорацией по организации воздушного движения в районе пропажи был установлен режим "Кратковременное ограничение", в воздух подняли беспилотник. Оператор дрона смог обнаружить пенсионерку буквально за 45 минут поисков. После чего к женщине, которая находилась в лесополосе, направились спасатели. Они эвакуировали ее и доставили в больницу. ... Сейчас ее жизнь вне опасности. Общая площадь поиска составила около 5 квадратных километров", - сообщили в пресс-службе. Быстро найти человека позволила нейросеть, уточнили в Фонде НТИ. Она создана по итогам технологического конкурса "Экстренный поиск", организованного Фондом поддержки проектов НТИ, добровольческим поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" и Передовой инженерной школой радиолокации, радионавигации и программной инженерии. Нейросеть на основании данных, полученных с дрона, способна автоматически находить человека в труднодоступных местах при сложных метеоусловиях. "Особенность разработки в том, что она очень быстро, всего за 0,6 секунды, способна обрабатывать снимок, а также имеет высокую точность, которая позволяет находить людей, даже скрытых деревьями и кустарниками", - отметил директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых, его слова привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

рузский район

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, рузский район, московская область (подмосковье)