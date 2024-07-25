https://ria.ru/20240725/neuralink-1961853933.html

"Это сносит крышу": обладатель чипа Neuralink оценил свои новые возможности

"Это сносит крышу": обладатель чипа Neuralink оценил свои новые возможности - РИА Новости, 25.07.2024

"Это сносит крышу": обладатель чипа Neuralink оценил свои новые возможности

Первый человек с имплантом компании Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что эффективность работы устройства повышается, несмотря на то, что ранее часть... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:09

2024-07-25T06:09

2024-07-25T06:09

илон маск

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый человек с имплантом компании Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что эффективность работы устройства повышается, несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга. Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая. В январе 2024 года он стал первым человеком, на котором компания Илона Маска Neuralink испытала мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли". "Все хорошо, в начале было падение эффективности работы, но после того, как они настроили его (имплант - ред.), наблюдается ее стабильный рост", - рассказал Арбо. В мае, после удачной операции и первичных успехов в испытании технологии, компания сообщила, что микропровода с электродами, которые должны передавать компьютеру сигналы мозга пациента, отошли от мозга Арбо. В результате, по его словам, сейчас "действуют плюс-минус 15% от общего числа электродов". "Это достаточно малое количество ... и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее их число было в моем мозгу. Это просто сносит крышу", - делится собеседник агентства. По его словам, если со следующим участником эксперимента компании удастся добиться работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее". При этом Арбо рассказал, что был обескуражен тем, как ведущие американские СМИ освещали сообщение компании об отошедших нитях электродов от его мозга. "То, как они писали об этом, было совсем не так, как это бы сделал я", - рассказал он. "Отвечая на вопросы об этом, я всегда говорил, что мы, несмотря на то, что нити отошли (от мозга - ред.), смогли превзойти первоначальные достижения ... что само по себе было для меня триумфом, и это совсем не то, что писалось в статьях", - сказал он, связав такое освещение эксперимента с желанием "нанести удар по Илону Маску и всему, что он делает". Арбо рассказал, что, хотя во многих вопросах не разделяет позиции Маска, оценил желание основателя Neuralink работать в интересах таких людей, как он, людей с ограниченными возможностями. "Это равносильно тому, чтобы иметь самого влиятельного в некотором роде человека в качестве защитника того, что важно для лично для меня. Я был очень рад работать с ним", - отметил обладатель чипа.

https://ria.ru/20240725/neuralink-1961851742.html

https://ria.ru/20240229/neuralink-1930286152.html

https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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илон маск