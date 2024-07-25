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Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте - РИА Новости, 25.07.2024
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05:14 25.07.2024 (обновлено: 06:04 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/neuralink-1961851742.html
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте - РИА Новости, 25.07.2024
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте
Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:14
2024-07-25T06:04
илон маск
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а также поделился, что осознавал риски, но никогда не сомневался в необходимость участвовать. В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад - он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. "Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями", - вспоминает он. По словам Арбо, весь процесс с отбором участника для первого эксперимента Neuralink - с подачи заявки до финального интервью - занял около месяца. В это время он проходил различные психологические тесты, с ним проводились лабораторные исследования. Однако окончательное решение об участии в проекте он доверил родителям. "Я сказал им, если вы не хотите, чтобы я шел на это, я не буду этого делать ... но они очень меня поддержали", - рассказал собеседник агентства, признавшись, что его мама, конечно, "немного волновалась" насчет операции на мозге сына. Но его родители, по словам Арбо, просто хотели, чтобы о "был счастлив и делал то, что хочет делать". "Я всегда считал, что если я смогу сделать это, я должен это сделать ... если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил", - поделился собеседник агентства. По его словам, он осознавал риски, но "никогда не сомневался". "Будучи парализованным от плеч, мозг - последняя функциональная часть меня, и было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если мое участие поможет другим людям, я хочу это сделать", - подчеркнул Арбо.
https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html
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илон маск
Илон Маск
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте

Обладатель импланта Neuralink Арбо: было страшно участвовать в эксперименте

© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а также поделился, что осознавал риски, но никогда не сомневался в необходимость участвовать.
В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад - он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. "Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями", - вспоминает он.
По словам Арбо, весь процесс с отбором участника для первого эксперимента Neuralink - с подачи заявки до финального интервью - занял около месяца. В это время он проходил различные психологические тесты, с ним проводились лабораторные исследования.
Однако окончательное решение об участии в проекте он доверил родителям. "Я сказал им, если вы не хотите, чтобы я шел на это, я не буду этого делать ... но они очень меня поддержали", - рассказал собеседник агентства, признавшись, что его мама, конечно, "немного волновалась" насчет операции на мозге сына. Но его родители, по словам Арбо, просто хотели, чтобы о "был счастлив и делал то, что хочет делать".
«
"Я всегда считал, что если я смогу сделать это, я должен это сделать ... если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил", - поделился собеседник агентства.
По его словам, он осознавал риски, но "никогда не сомневался".
"Будучи парализованным от плеч, мозг - последняя функциональная часть меня, и было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если мое участие поможет другим людям, я хочу это сделать", - подчеркнул Арбо.
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