https://ria.ru/20240725/neuralink-1961851742.html
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте - РИА Новости, 25.07.2024
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте
Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:14
2024-07-25T05:14
2024-07-25T06:04
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_0:93:1797:1104_1920x0_80_0_0_c13e752a260a03997a773b771b9200eb.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а также поделился, что осознавал риски, но никогда не сомневался в необходимость участвовать. В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад - он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. "Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями", - вспоминает он. По словам Арбо, весь процесс с отбором участника для первого эксперимента Neuralink - с подачи заявки до финального интервью - занял около месяца. В это время он проходил различные психологические тесты, с ним проводились лабораторные исследования. Однако окончательное решение об участии в проекте он доверил родителям. "Я сказал им, если вы не хотите, чтобы я шел на это, я не буду этого делать ... но они очень меня поддержали", - рассказал собеседник агентства, признавшись, что его мама, конечно, "немного волновалась" насчет операции на мозге сына. Но его родители, по словам Арбо, просто хотели, чтобы о "был счастлив и делал то, что хочет делать". "Я всегда считал, что если я смогу сделать это, я должен это сделать ... если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил", - поделился собеседник агентства. По его словам, он осознавал риски, но "никогда не сомневался". "Будучи парализованным от плеч, мозг - последняя функциональная часть меня, и было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если мое участие поможет другим людям, я хочу это сделать", - подчеркнул Арбо.
https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html
https://ria.ru/20240220/implant-1928463424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_101:0:1698:1198_1920x0_80_0_0_cce7ad38db1f310cb1071f7eff8c3aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск
Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте
Обладатель импланта Neuralink Арбо: было страшно участвовать в эксперименте
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а также поделился, что осознавал риски, но никогда не сомневался в необходимость участвовать.
В январе американский миллиардер Илон Маск
сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад - он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. "Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями", - вспоминает он.
По словам Арбо, весь процесс с отбором участника для первого эксперимента Neuralink - с подачи заявки до финального интервью - занял около месяца. В это время он проходил различные психологические тесты, с ним проводились лабораторные исследования.
Однако окончательное решение об участии в проекте он доверил родителям. "Я сказал им, если вы не хотите, чтобы я шел на это, я не буду этого делать ... но они очень меня поддержали", - рассказал собеседник агентства, признавшись, что его мама, конечно, "немного волновалась" насчет операции на мозге сына. Но его родители, по словам Арбо, просто хотели, чтобы о "был счастлив и делал то, что хочет делать".
«
"Я всегда считал, что если я смогу сделать это, я должен это сделать ... если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил", - поделился собеседник агентства.
По его словам, он осознавал риски, но "никогда не сомневался".
"Будучи парализованным от плеч, мозг - последняя функциональная часть меня, и было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если мое участие поможет другим людям, я хочу это сделать", - подчеркнул Арбо.