https://ria.ru/20240725/netanyakhu-1962052245.html

Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств

Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств - РИА Новости, 25.07.2024

Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств

Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конгресс США пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:57

2024-07-25T22:57

2024-07-25T23:14

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биньямин нетаньяху

мартин лютер кинг

джо байден

pink floyd

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конгресс США пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. "Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно", - написал Уотерс на своей странице в соцсети Х. Таким образом Уотерс провел параллель с высказыванием Мартина Лютера Кинга: "Лишь когда очень темно, можно увидеть звезды". В четверг Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, мартин лютер кинг, джо байден, pink floyd, хамас