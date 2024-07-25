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Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств - РИА Новости, 25.07.2024
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22:57 25.07.2024 (обновлено: 23:14 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/netanyakhu-1962052245.html
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств - РИА Новости, 25.07.2024
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств
Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конгресс США пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:57
2024-07-25T23:14
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
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джо байден
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конгресс США пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. "Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно", - написал Уотерс на своей странице в соцсети Х. Таким образом Уотерс провел параллель с высказыванием Мартина Лютера Кинга: "Лишь когда очень темно, можно увидеть звезды". В четверг Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, мартин лютер кинг, джо байден, pink floyd, хамас
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Мартин Лютер Кинг, Джо Байден, Pink Floyd, ХАМАС
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств

Роджер Уотерс о выступлении Нетаньяху: США пригласили виновника массовых убийств

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конгресс США пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия.
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"Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно", - написал Уотерс на своей странице в соцсети Х.
Таким образом Уотерс провел параллель с высказыванием Мартина Лютера Кинга: "Лишь когда очень темно, можно увидеть звезды".
В четверг Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуМартин Лютер КингДжо БайденPink FloydХАМАС
 
 
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