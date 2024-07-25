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NYT: Британия может снять возражения против ордера МУС на арест Нетаньяху

NYT: Британия может снять возражения против ордера МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 25.07.2024

NYT: Британия может снять возражения против ордера МУС на арест Нетаньяху

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер к концу этой недели может отказаться от возражений предыдущего правительства против требования прокурора... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:53

2024-07-25T15:53

2024-07-25T15:53

в мире

израиль

великобритания

кир стармер

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер к концу этой недели может отказаться от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники. "Как сообщили два источника, знакомые с обсуждениями в правительстве, к концу этой недели премьер-министр Кир Стармер, как ожидается, откажется от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", - пишет газета. В мае прокурор МУС сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. В конце июня стало известно, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче этих ордеров на арест. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

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в мире, израиль, великобритания, кир стармер, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд