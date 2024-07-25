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Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку из палестинской шрапнели - РИА Новости, 25.07.2024
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13:57 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/netanjahu-1961943106.html
Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку из палестинской шрапнели
Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку из палестинской шрапнели - РИА Новости, 25.07.2024
Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку из палестинской шрапнели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США подарил спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону статуэтку голубя, сделанную из... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:57
2024-07-25T13:57
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
майк джонсон
джо байден
хамас
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США подарил спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону статуэтку голубя, сделанную из шрапнели, собранной после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает издание Hill. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. В четверг он встретится с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. "Нетаньяху... подарил Джонсону статуэтку голубя, летящего над Израилем, сделанную из шрапнели, которая была собрана после атаки ХАМАС на Израиль", - пишет издание со ссылкой на офис Джонсона. Джонсон же презентовал Нетаньяху документы и письма из национального архива США, которые премьер никогда ранее не видел, отмечает газета. Среди них - письмо отца Нетаньяху, Бенциона Нетаньяху, бывшему президенту США Дуайту Эйзенхауэру, а также так и не отправленное адресату письмо Белого дома с соболезнованиями в связи со смертью брата Нетаньяху. Hill подчеркивает, что обмен подарками - традиционная процедура, когда иностранные лидеры посещают Вашингтон. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240725/bayden-1961909160.html
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, майк джонсон, джо байден, хамас
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон, Джо Байден, ХАМАС
Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку из палестинской шрапнели

Hill: Нетаньяху подарил Джонсону статуэтку голубя из шрапнели ХАМАС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США подарил спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону статуэтку голубя, сделанную из шрапнели, собранной после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает издание Hill.
Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. В четверг он встретится с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
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"Нетаньяху... подарил Джонсону статуэтку голубя, летящего над Израилем, сделанную из шрапнели, которая была собрана после атаки ХАМАС на Израиль", - пишет издание со ссылкой на офис Джонсона.
Джонсон же презентовал Нетаньяху документы и письма из национального архива США, которые премьер никогда ранее не видел, отмечает газета. Среди них - письмо отца Нетаньяху, Бенциона Нетаньяху, бывшему президенту США Дуайту Эйзенхауэру, а также так и не отправленное адресату письмо Белого дома с соболезнованиями в связи со смертью брата Нетаньяху.
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Hill подчеркивает, что обмен подарками - традиционная процедура, когда иностранные лидеры посещают Вашингтон.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.
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Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуМайк ДжонсонДжо БайденХАМАС
 
 
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