https://ria.ru/20240725/nemets-1962050061.html

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование - РИА Новости, 25.07.2024

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:31

2024-07-25T22:31

2024-07-25T23:03

в мире

белоруссия

германия

александр лукашенко

минский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253347_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_406b154282b1c3e2fef3430b1b2fd57a.jpg

МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко. "Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал, - каждую минуту и секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв (в результате взрыва на железнодорожной станции под Минском - ред.). Очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1". "Очень страшит, что в случае казни мое тело не будет передано Германии, и мои родственники не смогут даже попрощаться со мной. Я мечтаю хотя бы еще раз увидеть свою девушку, свою родину, своих родителей. Но власти Германии вообще ничего не делают", - заявил он и разрыдался.По словам Кригера, у него панический страх. "Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно", - добавил он.Ранее сообщалось, что Минским областным судом Кригер признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого, гражданин Германии признан виновным в наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

https://ria.ru/20240722/smi-1961305800.html

https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html

белоруссия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, германия, александр лукашенко, минский областной суд