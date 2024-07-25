Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование
Приговоренный к казни гражданин ФРГ Кригер надеется на помилование Лукашенко
Охранный периметр минской исправительной колонии. Архивное фото
МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко.
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"Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал, - каждую минуту и секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв (в результате взрыва на железнодорожной станции под Минском - ред.). Очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Очень страшит, что в случае казни мое тело не будет передано Германии, и мои родственники не смогут даже попрощаться со мной. Я мечтаю хотя бы еще раз увидеть свою девушку, свою родину, своих родителей. Но власти Германии вообще ничего не делают", - заявил он и разрыдался.
По словам Кригера, у него панический страх. "Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Минским областным судом Кригер признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого, гражданин Германии признан виновным в наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.