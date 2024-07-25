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Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование - РИА Новости, 25.07.2024
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22:31 25.07.2024 (обновлено: 23:03 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/nemets-1962050061.html
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование - РИА Новости, 25.07.2024
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:31
2024-07-25T23:03
в мире
белоруссия
германия
александр лукашенко
минский областной суд
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко. "Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал, - каждую минуту и секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв (в результате взрыва на железнодорожной станции под Минском - ред.). Очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1". "Очень страшит, что в случае казни мое тело не будет передано Германии, и мои родственники не смогут даже попрощаться со мной. Я мечтаю хотя бы еще раз увидеть свою девушку, свою родину, своих родителей. Но власти Германии вообще ничего не делают", - заявил он и разрыдался.По словам Кригера, у него панический страх. "Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно", - добавил он.Ранее сообщалось, что Минским областным судом Кригер признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого, гражданин Германии признан виновным в наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
https://ria.ru/20240722/smi-1961305800.html
https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html
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в мире, белоруссия, германия, александр лукашенко, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко, Минский областной суд
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ надеется на помилование

Приговоренный к казни гражданин ФРГ Кригер надеется на помилование Лукашенко

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр минской исправительной колонии. Архивное фото
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что надеется на его помилование белорусским президентом Александром Лукашенко.
«
"Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал, - каждую минуту и секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв (в результате взрыва на железнодорожной станции под Минском - ред.). Очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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"Очень страшит, что в случае казни мое тело не будет передано Германии, и мои родственники не смогут даже попрощаться со мной. Я мечтаю хотя бы еще раз увидеть свою девушку, свою родину, своих родителей. Но власти Германии вообще ничего не делают", - заявил он и разрыдался.
По словам Кригера, у него панический страх. "Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Минским областным судом Кригер признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого, гражданин Германии признан виновным в наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
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В миреБелоруссияГерманияАлександр ЛукашенкоМинский областной суд
 
 
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