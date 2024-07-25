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ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 25.07.2024
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13:47 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/neft-1961941386.html
ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе"
ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 25.07.2024
ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе"
Еврокомиссия продолжает изучать факты о прекращении Украиной прокачки нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил в четверг... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:47
2024-07-25T13:47
украина
венгрия
словакия
еврокомиссия
лукойл
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать факты о прекращении Украиной прокачки нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил в четверг представитель ЕК Олоф Гилл. "В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации... Еврокомиссия изучает факты", - сказал он на брифинге ЕК в Брюсселе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Сийярто на совете глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
https://ria.ru/20240724/siyyarto-1961664591.html
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
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украина, венгрия, словакия, еврокомиссия, лукойл, в мире
Украина, Венгрия, Словакия, Еврокомиссия, ЛУКОЙЛ, В мире
ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе"

ЕК изучает факты о прекращении Киевом прокачки нефти в Венгрию и Словакию

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать факты о прекращении Украиной прокачки нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил в четверг представитель ЕК Олоф Гилл.
"В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации... Еврокомиссия изучает факты", - сказал он на брифинге ЕК в Брюсселе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто
24 июля, 12:10
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.
Сийярто на совете глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз
Вчера, 08:00
 
УкраинаВенгрияСловакияЕврокомиссияЛУКОЙЛВ мире
 
 
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