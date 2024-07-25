ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе"
ЕК изучает факты о прекращении Киевом прокачки нефти в Венгрию и Словакию
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать факты о прекращении Украиной прокачки нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил в четверг представитель ЕК Олоф Гилл.
"В понедельник замглавы Еврокомиссии (Валдис – ред.) Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации... Еврокомиссия изучает факты", - сказал он на брифинге ЕК в Брюсселе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.
Сийярто на совете глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
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