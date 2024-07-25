https://ria.ru/20240725/neft-1961861286.html

СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России

СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России

Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:41

2024-07-25T08:41

2024-07-25T12:01

россия

украина

словакия

дмитрий песков

евросоюз

лукойл

еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. "В ходе встречи <...> 11 стран вмешались, чтобы поддержать <...> взгляд (Еврокомиссии. — Прим. ред.), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", — пишет издание.Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия еще не приняла решение о посредничестве по вопросу возобновления поставок нефти. По информации агентства, дипломаты стран ЕС обсудили этот вопрос в среду в формате закрытой встречи. По словам одного из дипломатов, торговое соглашение Украины содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита нефти. Другой дипломат, в свою очередь, указал, что неспособность Словакии импортировать нефть из России будет иметь серьезные последствия. Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле добавляли, что сомневаются, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html

https://ria.ru/20240722/slovakija-1961307799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, словакия, дмитрий песков, евросоюз, лукойл, еврокомиссия, экономика