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СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России - РИА Новости, 25.07.2024
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08:41 25.07.2024 (обновлено: 12:01 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/neft-1961861286.html
СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России
СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России
Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:41
2024-07-25T12:01
россия
украина
словакия
дмитрий песков
евросоюз
лукойл
еврокомиссия
экономика
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. &quot;В ходе встречи &lt;...&gt; 11 стран вмешались, чтобы поддержать &lt;...&gt; взгляд (Еврокомиссии. — Прим. ред.), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы&quot;, — пишет издание.Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия еще не приняла решение о посредничестве по вопросу возобновления поставок нефти. По информации агентства, дипломаты стран ЕС обсудили этот вопрос в среду в формате закрытой встречи. По словам одного из дипломатов, торговое соглашение Украины содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита нефти. Другой дипломат, в свою очередь, указал, что неспособность Словакии импортировать нефть из России будет иметь серьезные последствия. Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле добавляли, что сомневаются, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html
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россия, украина, словакия, дмитрий песков, евросоюз, лукойл, еврокомиссия, экономика
Россия, Украина, Словакия, Дмитрий Песков, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия, Экономика
СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России

FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
«

"В ходе встречи <...> 11 стран вмешались, чтобы поддержать <...> взгляд (Еврокомиссии. — Прим. ред.), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", — пишет издание.

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22 июля, 14:44
Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия еще не приняла решение о посредничестве по вопросу возобновления поставок нефти. По информации агентства, дипломаты стран ЕС обсудили этот вопрос в среду в формате закрытой встречи.
По словам одного из дипломатов, торговое соглашение Украины содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита нефти.
Другой дипломат, в свою очередь, указал, что неспособность Словакии импортировать нефть из России будет иметь серьезные последствия.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле добавляли, что сомневаются, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
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РоссияУкраинаСловакияДмитрий ПесковЕвросоюзЛУКОЙЛЕврокомиссияЭкономика
 
 
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