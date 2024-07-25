СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти из России
FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину во время встречи дипломатов стран блока, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
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"В ходе встречи <...> 11 стран вмешались, чтобы поддержать <...> взгляд (Еврокомиссии. — Прим. ред.), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", — пишет издание.
Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия еще не приняла решение о посредничестве по вопросу возобновления поставок нефти. По информации агентства, дипломаты стран ЕС обсудили этот вопрос в среду в формате закрытой встречи.
По словам одного из дипломатов, торговое соглашение Украины содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита нефти.
Другой дипломат, в свою очередь, указал, что неспособность Словакии импортировать нефть из России будет иметь серьезные последствия.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле добавляли, что сомневаются, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.